Un’occasione di confronto per rileggere il messaggio di San Francesco d’Assisi alla luce delle sfide del nostro tempo. Martedì 28 luglio 2026, alle ore 18.30, il Centro Diurno per Anziani – Villino Milazzo di Caltagirone ospiterà l’incontro dal titolo “Leggere le ‘cose nuove’ della storia: dagli 800 anni dalla morte di San Francesco alla ‘Magnifica Humanitas’”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Caltagirone, dal Consorzio Umana Solidarietà, da La Città Felice Onlus e dal Movimento Cristiano Lavoratori – Circolo “Don Luigi Sturzo” di Caltagirone, si propone di offrire una riflessione sul valore dell’umanità, della fraternità e della responsabilità sociale, prendendo spunto dall’ottavo centenario della morte di San Francesco per interrogarsi sulle “cose nuove” della storia e sul significato della Magnifica Humanitas nel contesto contemporaneo.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Franco Tasca, presidente del Circolo MCL “Don Luigi Sturzo” di Caltagirone, e di Giuseppe Buoncuore, responsabile del Centro Diurno per Anziani.

L’introduzione sarà affidata a Emanuele Incarbone, presidente del Circolo MCL “Don Rosario Pepe” di Mineo.

Seguiranno gli interventi di Fra Marcellino A. Margarone, frate cappuccino, Filippo Pozzo, già presidente del Circolo MCL “Don Luigi Sturzo” di Caltagirone, e del sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo.

Le conclusioni saranno affidate a Paolo Ragusa, presidente di ALS MCL e ANCOS UNCI.

A moderare i lavori sarà Salvo Cona, direttore de “Il Solidale”.

L’appuntamento si concluderà con un momento conviviale accompagnato da musica e buffet, occasione di condivisione e dialogo tra relatori, istituzioni e cittadini.

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