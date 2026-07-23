‘La costante mancanza del numero legale in Consiglio comunale a Palermo fotografa una maggioranza ormai virtuale, incapace non solo di approvare, ma persino di discutere i provvedimenti vitali per la città e i palermitani”. Lo dicono il Segretario provinciale Michele Nasca e il Segretario cittadino Michele D’Amico di Noi Moderati, a proposito della seduta di ieri del Consiglio comunale.

“È inaccettabile che l’Aula sia costantemente deserta o impossibilitata a deliberare su atti urgenti che riguardano lo sviluppo del territorio -. Il sindaco non riesce più a garantire la tenuta politica e numerica della sua stessa coalizione, ostaggio di veti incrociati e assenze strategiche che bloccano la macchina amministrativa. I numeri parlano chiaro: questa maggioranza non esiste più nei fatti e non ha più la forza per governare. Palermo non può permettersi una paralisi istituzionale causata da giochi di palazzo”

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