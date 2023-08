A Castelbuono il premio “Città Gastronomica 2023”

Il premio “Città Gastronomica” è il riconoscimento annuale conferito da All Food Sicily, testata giornalista dedicata sul mondo dell’enogastronomia e del turismo in Sicilia, alle città che ogni anno si distinguono come mete turistiche gastronomiche che puntano alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Quest’anno il premio è andato a Castelbuono, una città che negli anni da piccolo borgo delle Madonie, è diventata una delle mete siciliane tra le più importanti in ambito gastronomico con la produzione di grandi eventi che si svolgono durante l’anno dedicati alle eccellenze enogastronomiche e all’agroalimentare.

Il Premio “Città Gastronomica” viene attribuito tenendo conto della rispondenza ad alcuni parametri di eccellenza in ordine all’accoglienza turistica, dal livello della ristorazione legata al territorio e dalla presenza di produttori e artigiani del Gusto. Ogni anno viene assegnato in occasione del Bio in Sicily, evento che si caratterizza per la valorizzazione e la promozione dei territori attraverso l’abbinamento con l’organizzazione di press tour, volti a dare visibilità ad aziende sostenibili e biologiche, con la partecipazione di giornalisti di stampa nazionale.

Tanti sono i festival, che a Castelbuono portano in città importanti flussi turistici come il Divino Festival al Ypsigrock Festival, dal Funghi Fest al Dolcemente Castelbuono, dal Castelbuono Jazz Festival ai Mercatini di Natale e di Primavera. Una città in cui operano imprese conosciute in tutto il mondo: l’azienda dolciaria Fiasconaro che grazie al suo panettone, oggi, porta il nome di Castelbuono in tutto il mondo, la cantina vinicola Abbazia Santa Anastasia che produce vini biodinamici di grande qualità che hanno ottenuto premi internazionali e l’azienda Bergi che da anni vede riconosciuto il miele, di produzione propria, come il migliore al mondo.

La premiazione è avvenuta all’interno del prestigioso Chiostro di San Francesco, alla presenza del sindaco di Castelbuono Mario Cicero, dell’imprenditrice madonita Sandra Invidiata, dell’assessore al Turismo del Comune di Castelbuono Dario Guarcello, del direttore di All Food Sicily Michele Balistreri che ha consegnato ufficialmente il premio.