Domenica 18 giugno l’autore continuerà ad approfondire il contenuto del libro nel Comune alle Porte del Parco delle Madonie, la discussione verrà animata da Fabio Di Gangi

“#Zuccherofilato, terra can un senti, ca nun voi capiri” è il titolo del libro scritto da Vincenzo Lapunzina che verrà discusso domenica 18 giugno alle ore 17:30, in piazza Europa a Castellana Sicula.

L’autore lo ha dedicato a “coloro che continuano a resistere nel paesaggio madonita, che non hanno avuto la possibilità di scappare e a chi desidera farvi ritorno”.

“Ho cercato e cerco di spingere all’azione chi legge la riflessione, la denuncia, – si legge nell’introduzione alla lettura del libro – in quanto indignato di assistere alla desertificazione umana e imprenditoriale del mio paesaggio (fenomeno che di fatto si verifica in tutte le Terre alte della Sicilia), conseguenza di scelte politiche miopi, senza una reale visione e che hanno alimentato la cultura dello spendere le risorse, comunitarie, statali e regionali, tralasciando di valutare le ricadute reali in quest’area, di fatto, sconosciuta alla politica”.

La presentazione, in piazza Europa, verrà animata da Fabio Di Gangi, giovane madonita, laureato in Scienze della Comunicazione e al termine del percorso formativo che lo porterà ad iscriversi alla sezione pubblicisti dell’Albo dei Giornalisti di Sicilia.

