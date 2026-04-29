Un giovane comunicatore spagnolo residente a Catania ha creato uno strumento gratuito e accessibile per consultare in tempo reale gli orari di transito della linea FCE della metropolitana. Si chiama “FCEQuando” ed è già attivo su Telegram.

Quante volte sei arrivato sul binario di Borgo, Nesima o Stesicoro e hai visto che il prossimo treno sarebbe arrivato tra 13 minuti? Con FCEQuando non sarai più colto di sorpresa. Questo bot calcola i minuti e i secondi che mancano all’arrivo del prossimo convoglio, differenziando le due direzioni (Monte Po e Stesicoro), e si adatta all’ora di punta, ai giorni festivi o all’enorme afflusso di passeggeri di Sant’Agata.





Tempi dinamici e conto alla rovescia

La metropolitana di Catania ha solo 12 stazioni, un circuito piccolo e prevedibile. L’algoritmo di FCEQuando impara da misurazioni reali: non è lo stesso un lunedì alle 11 del mattino a San Nullo, che un venerdì alle 18 a Giovanni XXIII. Il risultato sono stime in secondi, non minuti approssimativi.

Modalità Accessibilità per tutti

Il Chat bot include una modalità “Accessibilità” pensata per persone non vedenti, ipovedenti o con difficoltà cognitive. Una volta attivata, le spiegazioni sono più dettagliate, si può usare con comandi vocali e vengono fornite informazioni su percorsi tattili, ascensori, ingressi e uscite di ogni stazione. Il suo creatore ha collaborato con l’ONCE (Ente nazionale spagnolo per i ciechi) e ha imparato l’importanza di rendere accessibili i mezzi pubblici e come garantirla.





Non sbaglia mai?

Naranjo non garantisce una precisione assoluta perché la FCE non dispone di informazioni pubbliche che consentano di geolocalizzare i treni in ogni punto. Tuttavia, si impegna ad aggiornare costantemente il modello con nuove misurazioni e ad ascoltare le segnalazioni degli utenti.

Come usarlo (gratuito, senza registrazione)

– Cercatore di Telegram: @FCEQuando_bot

– Sito web: quandoarrivalametro.it

All’avvio, il bot mostra tre pulsanti: Monte Po, Altri e Stesicoro. In “Altri” si trovano Fontana, Nesima, San Nullo, Cibali, Milo, Borgo, Giuffrida, Italia, Galatea e Giovanni XXIII. Dopo aver scelto una stazione, il bot invia i tempi verso Monte Po e verso Stesicoro. Premendo “Aggiornare” i tempi vengono aggiornati all’istante.

Un progetto cittadino

Il Chat bot non ha alcun rapporto ufficiale con la FCE; è un lavoro altruistico a disposizione dei catanesi. Permette di arrivare in stazione al momento giusto, senza attese inutili, con un livello di dettaglio inedito. Sapere se il treno arriva tra 45 secondi o tra 4 minuti può fare la differenza.

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