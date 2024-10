Fa tappa a Catania il Road Show “IL VALORE DEL REPORTING. La trasparenza ai tempi della CSRD” dell’Oscar di Bilancio 60a edizione. L’appuntamento è il 17 ottobre, alle ore 10.00, nella sede di Confindustria (viale Vittorio Veneto 109). L’evento è organizzato dalla delegazione siciliana di FERPI (FEDERAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE ITALIANA). Il coffee break è offerto da MOAK, Sibat Tomarchio e Sibeg.

La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) è la Direttiva europea relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità. L’adozione della CSRD è imprescindibile per le imprese al fine di garantire una trasparenza maggiore su performance ambientali, sociali e di governance.

Il programma prevede in apertura i saluti istituzionali di Maria Cristina Busi Ferruzzi (Presidente di Confindustria Catania). Subito dopo interverranno: Filippo Nani (Presidente FERPI), Andrea Razeto (Delegato FERPI Oscar di Bilancio), Salvatore Virgillito (Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania) e Ciro Strazzeri (Presidente Sezione Consulenza e Referente per la Sostenibilità di Confindustria Catania).

Paolo Amenta (Presidente dell’ANCI Sicilia e Sindaco del Comune di Canicattini Bagni) introdurrà la tematica “la centralità degli Enti Locali nel linguaggio della comunicazione giornalistica.” Elisa Furnari (Presidente Fondazione Ebbene, CD di Spot for Inclusion Network la rete delle Fondazioni per lo Sport Inclusivo e co-founder di Philanthropy Experience) offrirà una testimonianza di valore per il terzo settore.

Elisa Toscano (Delegata FERPI Sicilia) modererà l’incontro e tratterà l’argomento: “Il bilancio sociale e di sostenibilità: opportunità di valore”. Un approfondimento sul bilancio sociale quale importante strumento di valore nel racconto e nel coinvolgimento degli stakeholders funzionali alle imprese e alle organizzazioni.

L’evento fa parte del tour nazionale attualmente in corso e che nel mese di dicembre culminerà nell’attesa sessantesima edizione dell’Oscar di Bilancio: premio promosso da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi per individuare i best in class della comunicazione economico-finanziaria.

Al termine dell’incontro è previsto un coffee break offerto dalle aziende MOAK, Sibat Tomarchio e Sibeg.



La partecipazione all’incontro è consentita previa registrazione su https://www.eventbrite.it/myevent?eid=1038816958487; Sarà possibile seguire anche online tramite il link https://meet.google.com/nta-ioru-zpg oppure digitando ‪(IT) +39 02 8732 3744‬ PIN: ‪278 066 962‬#





Luogo: Confindustria Catania , Viale Vittorio Veneto, 109, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 17/10/2024

Data Fine: 17/10/2024

Ora: 10:00

Artista: FERPI

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.