Trasparenza, Sostenibilità e Responsabilità sociale e una Comunicazione di valore: queste le principali tematiche affrontate oggi, nella sede di Confindustria Catania, in occasione della tappa siciliana del Road Show “IL VALORE DEL REPORTING. La trasparenza ai tempi della CSRD” dell’Oscar di Bilancio 60a edizione.

La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) è la Direttiva europea relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità. L’adozione della CSRD è imprescindibile per le imprese al fine di garantire una trasparenza maggiore su performance ambientali, sociali e di governance.

All’incontro organizzato dalla delegazione siciliana di FERPI e moderato da Elisa Toscano (Delegata FERPI) sono intervenuti: Maria Cristina Busi Ferruzzi (Presidente di Confindustria Catania), Filippo Nani (Presidente FERPI), Andrea Razeto (Delegato FERPI Oscar di Bilancio), Salvatore Virgillito (Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania), Ciro Strazzeri (Presidente Sezione Consulenza e Referente per la Sostenibilità di Confindustria Catania) e Paolo Amenta (Presidente dell’ANCI Sicilia e Sindaco del Comune di Canicattini Bagni).

Il coffee break è stato offerto da MOAK, Sibat Tomarchio e Sibeg.

“Il tema sostenibilità, che rappresenta uno dei valori portanti di questa prestigiosa iniziativa, – dice Maria Cristina Busi Ferruzzi – è una delle linee strategiche che ho scelto di portare avanti da presidente di Confindustria Catania per accrescere il valore delle nostre imprese. Il nostro impegno, oggi, come associazione di categoria, è aiutare soprattutto le piccole e piccolissime aziende ad abbracciare modelli di impresa virtuosi. Comunicare con efficacia e correttezza i risultati che ogni azienda raggiunge in tema di responsabilità sociale e sostenibilità diventa sempre più essenziale”.

L’evento fa parte del tour nazionale attualmente in corso e che nel mese di dicembre culminerà nell’attesa 60esima edizione dell’Oscar di Bilancio: premio promosso da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi per individuare i best in class della comunicazione economico-finanziaria.

“Questa tappa siciliana dell’Oscar di Bilancio – afferma Elisa Toscano- rappresenta una grande opportunità di dialogo e confronto sul tema della rendicontazione sociale e di sostenibilità. Ringrazio per la presenza e il contributo dei pregevoli rappresentanti istituzionali del mondo delle imprese, degli enti locali e del terzo settore.

Nel mio ruolo di delegata regionale di FERPI, non posso non dare valore e strategicità al ruolo che noi relatori pubblici rappresentiamo nel processo di redazione del bilancio sociale e di sostenibilità. Trasparenza sui dati e sui risultati conseguiti, engagement degli stakeholders, condivisione dei principi per un’azione e un dialogo partecipato: questi sono i termini sui quali costruire una comunicazione di valore.”

C’è tempo fino al 30 ottobre per candidarsi all’edizione 2024 dell’Oscar di Bilancio. La partecipazione è gratuita. Possono iscriversi le organizzazioni con sede in Italia che rientrano nelle seguenti 9 Categorie: Grandi imprese quotate, Grandi imprese non quotate, Utility o Multi-utility quotate e non, Medie e piccole imprese quotate, Medie e piccole imprese non quotate, Imprese finanziarie, Società Benefit, Istituzioni pubbliche e associazioni di rappresentanza, Imprese sociali e organizzazioni non profit.

Sono previsti 4 premi speciali: Comunicazione della sostenibilità, Generazione Z, Dichiarazione non finanziaria, Integrated Reporting.

Per info sulla partecipazione: https://www.ferpi.it/oscar-di-bilancio/come-partecipare

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la segreteria all’indirizzo: oscardibilancio@ferpi.it.

Luogo: Confindustria Catania , viale Vittorio Veneto , 109, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.