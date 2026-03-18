Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 16.30, presso la Chiesa Evangelica di viale Giuseppe Laino 2/A a Catania, si terrà la presentazione dell’opera “Quid est Veritas?”, del sen. Domenico Scilipoti Isgrò e del giornalista Bruno Volpe.

L’evento sarà incentrato sulla presentazione del volume, che propone una riflessione sul tema della verità nella sua dimensione culturale, etica e spirituale, offrendo spunti di approfondimento e confronto su questioni di forte attualità.





A coordinare e moderare l’incontro sarà il sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

Sono previsti gli interventi dei relatori:

• Pastore Ottavio Prato, Chiesa Evangelica “Gesù Cristo è il Signore”

• Dott. Antonino Greco, cultore di Scienze Religiose

• Prof.ssa Rosaria Verzì, docente di Diritto e avvocato





• Sig.ra Romj Crocitti, coordinatrice regionale Sicilia Popolo della Famiglia

• Dott.ssa Carlotta Nicastro, membro dell’Esecutivo nazionale Popolo della Famiglia

• Dott. Giuseppe Pisa, praticante avvocato

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentata la petizione nazionale a sostegno del reddito di maternità, quale iniziativa di sensibilizzazione e proposta concreta a supporto delle madri e delle famiglie.

Al termine della presentazione e degli interventi dei relatori, sarà dedicato uno spazio al dibattito con il pubblico e a eventuali interventi dei presenti.

Luogo: CHIESA EVANGELICA GESU’ CRISTO E’ IL SIGNORE , VIALE LAINO’ , 2, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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