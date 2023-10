Oltre 500 delegati hanno partecipato oggi all’assemblea organizzativa della Cisl Sicilia, riunitasi al Centro fieristico “Le Ciminiere”, di Catania. A presiedere la segretaria generale della Femca Cisl, Nora Garofalo. “La Cisl Sicilia è cresciuta in modo rilevante in questi ultimi anni -ha detto il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio – grazie al lavoro compiuto da tutta l’organizzazione che è sempre più radicata nel territorio e nei posti di lavoro. Abbiamo resistito affrontando le incertezze e le difficoltà del periodo peggiore del Covid, in cui siamo stati presenti e operativi a tutti i livelli. Non ci siamo tirati mai indietro rispetto alla necessità di continuare a trovare una costante via di dialogo con le istituzioni. Questo ha consentito di siglare intese importanti, come quella sulle Zes e quella sulla governance condivisa del Pnrr e del piano degli investimenti complementari, siglata da Cgil Cisl e Uil con il governo regionale e l’Anci”. Il segretario generale della Cisl Sicilia ha ricordato come siano stati aperti confronti con il governo regionale, rimarcando, però, come siano sporadici. “Serve invece – ha detto Cappuccio – che il metodo della concertazione e del dialogo sia attuato dal governo regionale in ogni ambito, perché solo così si può lavorare realmente per il rilancio dell’isola. Il nostro auspicio è che si arrivi a patti di sostegno fra esecutivo Schifani, parti sociali e imprese e ci aspettiamo che si apra una discussione serena e costruttiva in questa direzione”. “Lo sviluppo nelle regioni del Sud è sempre stato progettato e pianificato- ha detto la segretaria confederale della Cisl, Daniela Fumarola – ma non si è riusciti finora a realizzarlo per una serie di problematiche, ritardi ed errori. Questo non deve indurre alla rassegnazione. Perché le potenzialità ci sono tutte e da parte nostra, c’è il massimo impegno affinché si possano concretizzare”. La segretaria confederale della Cisl, all’assemblea organizzativa della Cisl Sicilia, ha ribadito che “la Cisl in questi anni ha proseguito nonostante le difficoltà in un percorso costruttivo di dialogo con le istituzioni e le associazioni imprenditoriali, portando avanti analisi e proposte con una visione innovativa per realizzare vere opportunità di sviluppo e crescita. A partire dal tema della partecipazione dei lavoratori alla governance della aziende che la Cisl intende realizzare, dando finalmente compiuta attuazione all’articolo 46 della Costituzione Italiana. La proposta di legge di iniziativa popolare su cui la Cisl sta raccogliendo le firme e’ una riforma fondamentale che sancisce il diritto del lavoratore a entrare pienamente nella vita e nella ripartizione degli utili dell’impresa e farlo in armonia con le imprese”.

