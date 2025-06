Domani, 20 giugno 2025, anche Catania celebrerà la Giornata mondiale del rifugiato. Piazza Dante, a partire dalle 19,30, si trasformerà nel luogo in cui le esperienze individuali si trasformeranno in collettive, grazie all’ascolto delle testimonianze e alle esibizioni musicali (e non solo) previste in piazza. A promuovere la Giornata di Catania è il Consorzio di cooperative sociali Il Nodo, insieme all’intera rete dei progetti Sai (Sistema accoglienza integrazione) per minori stranieri non accompagnati e adulti di Catania, assieme alla rete del terzo settore del territorio. L’appuntamento è possibile grazie alla collaborazione del Comune di Catania e alla direzione artistica del Marranzano World Fest, di cui la giornata di domani costituisce un’anteprima.

Si comincia alle 19,30 con una sfilata di moda di abiti realizzati con stoffe provenienti dall’Africa: la creazione dei capi che sfileranno è figlia del lavoro di Fieri, la Fabbrica interculturale ecosostenibile del riuso, che rappresenta un modello di inclusione sociale. Con Fieri ha collaborato la sezione di Catania dell’associazione di volontariato Manitese.





Sono poi previsti interventi di carattere narrativo. Il Cope – Cooperazione Paesi emergenti racconterà “Tuas – Tutta un’altra storia”, il progetto nazionale che si basa sulla promozione dell’educazione alla cittadinanza globale. Tuas è un modo per trovare nuove narrazioni sulle migrazioni, aiutando a superare stereotipi e pregiudizi radicati. Parlerà anche padre Mario Sirica della Locanda del Samaritano. Nel corso del suo intervento, “La locanda che accoglie”, il religioso parlerà dell’esperienza della Locanda, ormai ben nota nel capoluogo etneo, che quotidianamente si apre alla comunità e che si sviluppa sul territorio, andando oltre l’accoglienza e generando reti di solidarietà.





A partire dalle 20,30 comincerà la musica dal vivo, che animerà piazza Dante con una serie di concerti all’insegna della multiculturalità. Saliranno sul palco Sugamanny feat. Sergio Rasta, Catania Djembe All-Stars, Doudou Group feat. Abramo Laye Sene, Jonis e Habib, Giancarlo Paglialunga – Voci e tamburi da Arneo (musica popolare salentina). Gran finale con Ipercurssonici, simbolo della world music siciliana.

Insieme al Consorzio di cooperative sociali Il Nodo, sono partner del Sistema Sai le coop Futura ’89, Cosvis, Prospettiva, I Girasoli, Iride, Team, e Marianela Garçia, la fondazione Cirino La Rosa onlus, e il consorzio Sol. Co.. Contribuiscono all’organizzazione della Giornata mondiale del rifugiato anche Marranzano World Fest, Associazione Musicale Etnea, COPE – Cooperazione Paesi Emergenti, Mani Tese, MoMu – Mondo di Musica, Locanda del Samaritano e Fieri.

Luogo: Piazza Dante, piazza Dante, CATANIA, CATANIA, SICILIA

