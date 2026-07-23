In Gallura

Un uomo di 34 anni, cittadino ucraino residente a Olbia, è morto nella notte scorsa dopo essersi schiantato contro un blocco di new jersey in cemento armato, mentre percorreva contromano la Statale 131 Dcn, nel territorio di Budoni, in Gallura. Lo schianto è avvenuto intorno alle 4:30.

La serata e la lite con la moglie

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva trascorso la serata con alcuni connazionali a San Teodoro. Rientrando, avrebbe discusso con la moglie su chi dovesse mettersi alla guida della Volkswagen Passat su cui viaggiavano. Si sarebbe fermato all’ingresso della 131, facendo scendere la donna, che aveva preso con sé il figlio di dieci anni. A quel punto l’uomo le avrebbe tirato due ceffoni, riprendendosi il bambino e ripartendo da solo con lui a bordo.

La strada sbagliata e lo schianto

L’uomo avrebbe imboccato per errore la carreggiata contromano, andando a schiantarsi contro il new jersey spartitraffico in cemento di un cantiere lungo la statale. L’impatto non gli ha lasciato scampo: il corpo è rimasto incastrato nell’auto, completamente distrutta. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico. Il bambino, che viaggiava sui sedili posteriori, è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, trasportato al Pronto Soccorso di Olbia.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che hanno estratto la vittima dall’auto, insieme al personale del 118 e alla Polizia Stradale, che ha svolto i rilievi.