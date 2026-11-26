Venerdì 27 novembre 2026 alle 16.30 presso il Salone Sansoni del Palazzo Vescovile di Cefalù si terrà la V Giornata diocesana di studi giuridici organizzata dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano, dall’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e dal Consiglio Notarile di Palermo e Termini Imerese con un convegno sul tema “Discernimento umano, intelligenza artificiale e professioni legali: sinergia o conflittualità?”.

L’incontro sarà moderato da Avv. Prof. Pietro Loiacono, Ordinario di Diritto Ecclesiastico presso l’Università LUMSA.





Programma dei lavori

Apertura dei lavori

S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo della Diocesi di Cefalù





Indirizzi di Saluto

Dott. Fabio Gattuso, Presidente del Consiglio Notarile di Palermo e Termini Imerese

Avv. Giuseppe Muffoletto, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese





1° relazione

Il giudizio canonico di nullità matrimoniale tra algoritmo e certezza morale: verso un processo digitale?

Mons. Francesco Viscome, Prelato Uditore del Tribunale della Rota Romana





2° relazione

Il foro e l’attività del giudice di fronte all’intelligenza artificiale generativa: equità, trasparenza, responsabilità

Dott. Angelo Piraino, Consigliere della Corte di Appello di Palermo





3° relazione

Intelligenza artificiale e attività notarile

Dott. Angelo Piscitello, Notaio in Cefalù

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