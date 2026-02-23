Con due nuove rappresentazioni, torna a Erice e a Custonaci lo spettacolo “Isola nura canta e cunta”, dedicato alla sicilianità e a sei donne eccellenti della regione.



Si tratta del lavoro teatrale ideato e realizzato dall’associazione trapanese Bayékou Eventi, andato in scena con grande successo di pubblico lo scorso dicembre. Sarà riproposto in una versione rinnovata, il prossimo 8 marzo, alle 18.30, nell’auditorium dell’istituto comprensivo Pagoto, a Casa Santa (Erice), in occasione della Giornata della Donna, e il 13 marzo, alle 21, al Teatro Comunale di Custonaci. Come nelle precedenti recite, è necessaria la prenotazione dei posti, telefonando al numero dell’associazione, 334 8958616, ovvero recandosi al Grimon Cafè di via Fardella, a Trapani, anche per ulteriori informazioni.





«Offriamo un modo diverso di celebrare la Giornata della Donna, – sottolinea la vicepresidente dell’associazione, Anna Bianco – riproponendo un viaggio nella tradizione siciliana, tra musica e canti, recitazione e danza, attraverso la storia di donne esemplari che hanno coltivato un pensiero libero».

Lo spettacolo, prodotto da BayéKou in collaborazione con Officina Teatro LMC, celebra la voce ribelle della Sicilia nei canti di Rosa Balistreri (Licata 1927 – Palermo, 1990), il coraggio di Franca Viola (Alcamo, 1947) e la sua opposizione al matrimonio riparatore; la resistenza dell’attivista e scrittrice Maria Occhipinti (Ragusa, 1921 – Roma, 1996), la lotta contro l’omertà della testimone di giustizia Rita Atria (Partanna, 1974 – Roma, 1992), il dolore di madre ferita e la coscienza politica di Felicia Impastato (Cinisi, 1916 – 2004), la libertà e l’anarchia della partigiana, scrittrice e attrice Goliarda Sapienza (Catania, 1924 – Gaeta, 1996).





Le rappresentazioni, dirette dal regista Enzo Caputo e presentate da Pietro Bono e Alessandra Martinez, sono portate in scena da una compagnia formata da Loredana Violante (voce), Michele Dell’Utri (chitarra), Francesco Virgilio (percussioni), Emanuele Di Vita (fisarmonica), con le performer Francesca Cimino, Alma Passarelli Pula e Rosalba Santoro.

L’associazione BayéKou Eventi, si ricorda in conclusione, si avvale anche della collaborazione di Teresa Cassisa, coordinatrice Ugl.

