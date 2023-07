COMUNE DI GANGI

COMUNICATO STAMPA

Saggio di fine anno a Gangi per quaranta tra bambine, ragazzine e un giovane ballerino (dai 3 ai 13 anni) che diretti dalla maestra Maria Spallina, con la collaborazione di Stella Spallina, ieri sera, si sono esibiti nella palestra dell’istituto comprensivo Don Bosco. Le allieve di “Giocodanza” per circa 2 ore, tra l’emozione dei genitori, hanno messo in scena un vero e proprio spettacolo diviso in due atti: uno classico “Paquita” e uno moderno e contemporaneo con costumi e scenografie appositamente realizzati. Le giovani allieve hanno interpretato varie coreografie sia classiche sia contemporanee e moderne. Il saggio ha permesso di condividere con il pubblico un anno di duro lavoro.

La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Gangi, il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello ha auspicato per il prossimo anno di poter inserire il saggio nel programma delle manifestazioni dell’estate gangitana. A conclusione la maestra Maria Spallina ha voluto ringraziare il Comune di Gangi, USD Atletico Gangi, gli allievi, i genitori ma anche chi ha collaborato alla riuscita dell’evento.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.