Il parco di Riccardo prende forma.E’, infatti, pronto il progetto che i genitori del

piccolo Riccardo Sorbello hanno commissionato all’ architetto Antonino Ermini per

realizzare, nel centralissimo corso Messina a Giarre, in un terreno concesso dal

Comune, “il parco più bello di sempre”. Questo si era ripromessa la famiglia del

piccolo Riccardo il giorno in cui Ric, di 2 anni, è volato in cielo.

Mercoledì 6 dicembre alle ore 11 nel salone degli specchi del Municipio di

Giarre, i genitori del piccolo Ric, Ines Salanitri e Marco Sorbello, insieme

all’architetto Ermini, presenteranno alla stampa il progetto. Saranno presenti

il sindaco Leo Cantarella e l’assessore al verde e parchi Tania Spitaleri.

Tanta la strada percorsa in questi mesi: è stata costituita a Giarre l’associazione Il

sorriso di Riccardo odv che sta gestendo un fondo di poco meno di 200.000 euro

destinati interamente al progetto del Parco di Riccardo Sorbello. Un notevole

importo raccolto tramite una campagna di crowdfunding importante, ma grazie

anche, e soprattutto, alla solidarietà spontanea che è scaturita verso questa

storia.

L’amministrazione comunale crede molto in questo progetto e, aderendo alla

raccolta fondi, ha concesso una prima tranches di 20mila euro a cui ne seguirà

una seconda. Nel sito www.ilsorrisodiriccardo.org è possibile trovare tutte le

informazioni per contribuire.

巜Abbiamo voluto trasformare questo dolore – dice Ines Salanitri – in un progetto

che potesse essere utile anche alla comunità per rivedere nel sorriso dei bambini

che frequenteranno il parco il sorriso di Ric. Siamo immensamente grati a quanti

ci stanno sostenendo. Ma tutto il supporto ricevuto sinora ancora non basta per

questo vorrei chiedere di continuare a sostenere questa raccolta fondi》.

巜I lavori sono iniziati un mese fa – aggiunge Marco Sorbello – in occasione della

presentazione mostreremo foto e video delle piattaforme realizzate e il rendering

di come verrà il parco che, per come è stato disegnato, è fantastico! Chiediamo

ancora supporto per questo parco di cui fruiranno tutti》.

Luogo: Giarre, corso Messina

