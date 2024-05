Archiviato lo sfortunato esordio stagionale di Misano, il talentuoso pilota siciliano (Ferrari 488 Challenge), con il suo coéquipier Lorenzo Pegoraro, vuol giocarsi il tutto per tutto nel secondo duplice appuntamento del prestigioso Campionato Italiano Gran Turismo Sprint

Reduce dall’esordio stagionale a Misano vissuto all’insegna della mala sorte, il pilota siciliano Simone Patrinicola punterà a rilanciarsi con rinnovato entusiasmo in occasione del secondo duplice appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, in scena il prossimo fine settimana presso l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. In lizza nella classe GT Cup PRO-AM (già vinta, peraltro, ma nella serie Endurance 2023), il driver ennese, sempre supportato dal management della Tempo srl, si alternerà con il coéquipier Lorenzo Pegoraro al volante della Ferrari 488 Challenge del team Best Lap.

«Dobbiamo riavvolgere il nastro e ripartire da zero, tornando a quelle che erano le aspettative prima di affrontare il primo round di Misano, con la piena consapevolezza di poter essere competitivi» – ha sottolineato Patrinicola alla vigilia – «Torno sul tracciato del Santerno a due anni di distanza ma sarò alla prima esperienza con la Ferrari. La pista emiliana, indubbiamente rientra nel novero delle mie preferite. Tecnica, caratterizzata da saliscendi, non è facile sorpassare. L’obiettivo? Partire lancia in resta sin dalle qualifiche e giocarcela fino alla fine col coltello tra i denti. Abbiamo bisogno di punti, il più possibile, per accorciare le distanze dai nostri diretti avversari, nostro malgrado. Quel che mi conforta parecchio, è il lavoro meticoloso che è stato svolto sulla vettura da parte del team, dopo i problemi riscontrati a Misano in avvio di stagione. Siamo fiduciosi, dobbiamo esserlo».

Andando al fitto programma della competizione, i motori inizieranno a rombare venerdì 31 maggio con la disputa di due sessioni di prove libere; l’indomani, la mattinata sarà dedicata ai due turni di qualifiche ufficiali che delineeranno, rispettivamente, la griglia di partenza di Gara 1 (nel pomeriggio) e di Gara 2 al via, quest’ultima, la domenica (entrambe articolate sulla lunghezza di 50 minuti più un giro).





Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024

4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).





