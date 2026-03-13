L’eccellenza della ricerca astronomica nelle Madonie, la rigenerazione del territorio attraverso la bellezza e l’abbattimento delle barriere sociali. Tutto questo è “Visione Celeste”, iniziativa artistica inclusiva inserita in “Abilità in Mostra”, progetto promosso dall’associazione Vivi Sano e finanziato dall’assessorato regionale della famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro a valere sui fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministro per le disabilità.

Il progetto della durata di un anno sta consentendo a persone con il disturbo dello spettro autistico di partecipare ad attività artistiche e sportive. Lunedì 9 marzo, presso l’istituto comprensivo Minà Palumbo di Castelbuono, plesso Luigi Pirandello di Isnello, si è tenuto il primo workshop sulle “forme aliene” e sulle costellazioni.





Dopo i saluti dei rappresentanti della scuola, dell’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Isnello, Lorena Onorato, del presidente della fondazione GAL Hassin, l’osservatorio astronomico di Isnello, Pino Mogavero, gli studenti hanno avuto modo di dialogare con l’astrofisico Alessandro Nastasi. L’incontro, moderato da Daniele Giliberti, ha coinvolto gli studenti che si metteranno al lavoro per proporre disegni e bozzetti creativi dai quali potrà trarre ispirazione l’artista Andrea Buglisi per la realizzazione del murale nel territorio di Isnello a fine aprile.





L’opera sarà ispirata alla scoperta dell’asteroide 2025 QK3, individuato proprio dal centro di ricerca astronomica GAL Hassin di Isnello, trasformando così un importante dato scientifico in un racconto visivo capace di unire arte, scienza e creatività. Prevista nell’opera artistica anche la partecipazione dei ragazzi del comitato L’Autismo Parla con la realizzazione di parti tattili e una tabella narrativa in Braille per le persone con disabilità visiva perché l’arte ha la capacità di azzerare ogni differenza.

Luogo: scuola Pirandello, via Virga , 59, ISNELLO, PALERMO, SICILIA

