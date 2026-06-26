Fervono i preparativi per il grande evento “Apriamo le porte alla bellezza”, l’azione socio-culturale di Anna Pennisi, presidente dell’Istituto Educativo Assistenziale Mary Poppins- centro per minori, che si svolgerà venerdì 3 luglio, alle ore 18.00, a Librino all’ingresso dell’istituto negli spazi attigui a Piazza Resurrezione del Signore rivolto all’intero territorio catanese.

“Credo nella forza e nel grande potenziale umano delle periferie- dichiara Anna Pennisi, la quale opera nel territorio di Librino da oltre vent’anni- e il mio impegno ne promuovere i valori e gli ideali di lealtà, legalità e rispetto delle Istituzioni è stato sempre al primo posto perché i miei ragazzi e le loro famiglie hanno bisogno di un’alternativa concreta alla realtà quotidiana e per questo mi batterò sempre per quella necessaria inclusione sociale e culturale di cui hanno bisogno i giovani di Librino per la costruzione di un domani libero che solo la cultura può offrire”.





Obiettivo di Anna Pennisi e di “Apriamo le porte alla bellezza”, manifestazione patrocinata dal Comune di Catania che sarà inaugurata dall’avvocato Serena Spoto assessore ai servizi sociali del Comune di Catania, valorizzare e promuovere il territorio come riscatto e diffusione della cultura della legalità.

“Apriamo le porte alla bellezza- continua Anna Pennisi punto di riferimento educativo della comunità locale- si ispira alla Porta della Bellezza di Antonio Presti e noi realizzeremo una nuova versione in piccolo per rafforzare il senso di appartenenza attraverso il linguaggio trasversale dell’arte, in modo da contrastare l’emarginazione, soprattutto minorile, donando al territorio e alla comunità catanese un momento civico e culturale che scuota le coscienze”.

Ad impreziosire la manifestazione l’ensamble di Ottoni del Conservatorio Bellini di Catania contribuendo in maniera significativa alla riuscita dell’evento. Saranno presenti in piazza anche dei divertenti giochi d’animazione per i bambini di tutte le età.

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