Musica, degustazioni, benessere e tanto divertimento. Il 10, 11 e 12 luglio 2026, nell’anfiteatro del parco Trinità Manenti, torna l’attesissimo appuntamento con il Mascalucia Summer Fest, uno degli eventi più caldi dell’estate, organizzato da AmantiArts Music e giunto quest’anno alla quinta edizione.

Tantissimi gli appuntamenti musicali in programma, gli stand dedicati a food & beverage, grazie all’attiva collaborazione con le imprese locali, e le attività per amanti del wellness, per l’attesissima manifestazione che ritorna dopo alcuni anni di stop.





Due i grandi ospiti di fama nazionale che si alterneranno sul palco: Maria Antonietta e Colombre, reduci dal Festival di Sanremo 2026 che si esibiranno il 10 luglio per l’unica tappa siciliana del loro tour, e I Santi francesi, l’acclamatissimo duo vincitore della sedicesima edizione di X Factor, sul palco l’11 luglio.

Insieme a loro, si esibiranno band locali e artisti emergenti.

Dal 2011, anno di nascita della manifestazione, il Mascalucia Summer Fest ha visto alternarsi sul palco artisti di fama nazionale, da Mannarino ad Angelo Branduardi, dai Sud sound system ai PFM fino a Vinicio Capossela, rappresentando molto di più di un evento estivo e diventando un polo di attrazione non solo per i siciliani e i catanesi, ma anche per i tantissimi turisti che, ogni anno, scelgono la provincia etnea per le proprie vacanze.



E i numeri evidenziano il ruolo di attrattore del festival: migliaia gli ingressi nelle edizioni passate e oltre 30 gli artisti che si sono esibiti per un evento che sogna in grande.







Come sottolineano gli organizzatori. “Il Mascalucia Summer Fest, da quando esiste, è riuscito a portare la grande musica alle pendici dell’Etna, attirando migliaia di persone da tutta la Sicilia, dando lustro al territorio, tra i più vivaci nel periodo estivo, e dando la possibilità ai tantissimi villeggianti e turisti presenti di poter passare due serate all’insegna della musica e del cibo di qualità. Un modo per valorizzare le nostre eccellenze, non solo artistiche e artigiane, ma anche ambientali”.

Con il Mascalucia Summer Fest anche lo splendido parco Trinità Manenti, al centro del Paese, riprende vita divenendo luogo principale di aggregazione e condivisione non solo per i giovani.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Sicilia – Assessorato Turismo e Spettacolo e dal Comune di Mascalucia.

Ticket 10 euro

Luogo: Mascalucia (CT)

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