Palermo. “Il coltello estratto in un campo di calcio non è un episodio isolato da commentare con indignazione e poi dimenticare, è una linea che non può più essere attraversata. A Marsala, durante una gara di Terza Categoria, la sospensione dell’incontro dopo le minacce riportate da allenatori, calciatori e dirigenti della squadra ospite dimostra quanto fragile sia oggi la sicurezza nelle competizioni dilettantistiche”. Lo afferma Emanuele Ronzoni, commissario della Uil Sicilia e responsabile dell’Ufficio Sport, che chiede “alle forze dell’ordine di fare piena luce sui fatti e alla giustizia sportiva di rispondere con decisione, senza ridurre la gravità dell’accaduto a una semplice contestazione disciplinare. Chi mette in pericolo la vita degli altri non deve più trovare spazio nei campi, negli spogliatoi o nelle panchine. Servono protocolli di sicurezza condivisi tra società, arbitri, comitati e istituzioni. Ma sono necessarie anche tutele reali per chi ogni domenica lavora e si espone per far vivere il calcio dilettantistico. Difendere lo sport significa, prima di tutto, difendere le persone che lo praticano e restituire i valori che trasmette”.

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