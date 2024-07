Dove un tempo c’era una delle baraccopoli storiche di Messina, quella di Fondo Saccà, oggi c’è un prototipo di condominio ecologico costruito, in un giardino, con le tecnologie più avanzate ed ecofriendly, destinate a uso sociale.



In piena coerenza con la mission della Fondazione Messina e del suo Distretto Sociale Evoluto, una parte di quell’area è divenuta, come ha sottolineato nella conferenza stampa di presentazione Gaetano Giunta, Fondatore della Fondazione Messina, «un sito test internazionale sulle energie sostenibili e giuste».

La Fondazione, Solidarity and Energy S.p.A. impresa sociale, l’Istituto ITAE CNR e l’Università degli Studi di Messina stanno infatti valorizzando il sito rigenerato, insieme ad altri centri di ricerca nazionali ed internazionali, come “luogo” dove sperimentare le più avanzate tecnologie per una transizione energetica solidale.

«Si tratta – ha spiegato Giunta – di un’esperienza avanzata che coniuga innovazione scientifica e tecnologica, sistema di welfare, sistema educativo, capacità di attrarre talenti creativi e scientifici con processi partecipati di metamorfosi e di riqualificazione urbana, sociale e territoriale».

.Nel sito test si stanno già sperimentando, fra l’altro: una comunità energetica sperimentale capace di mutualizzare l’energia e il sistema di tariffazione secondo algoritmi socio-ambientali in base ai quali si fornisce più energia a minor costo a chi ha più bisogno. L’HUB energetico è integrato con una piattaforma di scambi solidali di beni, servizi, tempo donato ed energia denominata Andròn; il condominio orizzontale a un piano, interamente realizzato in bio-architettura è integrato con sistemi di monitoraggio sperimentali e di fitodepurazione.

La nascita del sito test è stata presentata in occasione dell’Assemblea della partnership del progetto Hybris, che coinvolge 15 partner di 6 Paesi Europei. Il progetto di ricerca è cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon e permette di sperimentare un nuovo Sistema di Accumulo dell’Energia Ibrido (HESS) più “ecologico”, capace di unire a livello di sistema due delle migliori tecnologie di accumulo energetico disponibili: il Titanato di Litio (LiTO), un componente ad alta densità di potenza, e le Batterie a Flusso Redox Organico Acquoso (AORFB), un componente organico di accumulo ad alta energia. Queste due tecnologie sono abbinate allo sviluppo di un sistema di gestione delle batterie rivoluzionario, di una nuova elettronica di potenza e di un avanzato sistema di gestione della potenza completamente integrato con i sistemi di gestione dell’energia e i sistemi di rete. Come hanno ben spiegato Francesco Sergi e Davide Aloisio dell’Istituto ITAE del CNR e, in rappresentanza del progetto Hybris il coordinatore Mikel Borras, Innovation PMO Manager – IDP Ingeniería, Medio ambiente y Arquitectura; Universitat Politècnica de Catalunya.

«Oggi, con l’inizio della sperimentazione del prototipo di sistema di accumulo ibrido sviluppato col progetto di ricerca Ue Hybris, stiamo aggiungendo un ulteriore tassello al complesso mosaico di attività che portiamo avanti come CNR-ITAE insieme alla Fondazione MESSINA», ha rimarcato Francesco Sergi primo ricercatore ITAE CNR. «Stiamo lavorando allo sviluppo di nuovi modelli tecnico-economici in grado di coniugare tecnologie a basso o nullo impatto ambientale con il contrasto alla disuguaglianza e all’ingiustizia sociale, sperimentando soluzioni innovative direttamente nei quartieri e attraverso la partecipazione delle comunità. Fondo Saccà probabilmente è l’esempio più eclatante, poiché qui si studiano nuovi paradigmi per le smart grids, si testano impianti e algoritmi per le comunità energetiche e, infine, come è ben visibile oggi, si dimostrano tecnologie per lo storage elettrochimico», ha concluso. A questo proposito, Mikel Borras, coordinatore di Hybris, ha ricordato che «il progetto produce innovazione nell’integrare due diverse tecnologie di batterie, oltre a un sistema di batterie e di controllo dell’energia in un HESS containerizzato, frutto della collaborazione di più organizzazioni in tutta Europa. E questo per fornire l’accumulo di energia a un complesso residenziale come questo di Messina».

Salvatore Politi, presidente di Solidarity and Energy Spa impresa sociale ha specificato che «si tratta di una E.S.Co. (Energy Service Company) cioè un’impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, assumendosi l’onere dell’investimento e il rischio di un mancato risparmio, a fronte della stipula di un contratto specifico». Il Presidente della E.S.Co. ha aggiunto poi che Solidarity and Energy è «anche qualcosa di più: è un’impresa la cui finalità ultima è realizzare servizi in campo energetico che abbiano un chiaro impatto ambientale e sociale positivo, rinunciando a generare e ripartire utili ai propri soci, perché l’obiettivo ultimo è servire il bene comune». In particolare, ha concluso Politi, nell’ambito del programma di sviluppo umano di lungo periodo nei territori in cui opera la Fondazione Messina, di cui Fondo Saccà è uno dei nodi cardine, «Solidarity and Energy ha contribuito a progettare, sviluppare e mettere in esercizio prototipi nel campo energetico che facciano crescere il patrimonio sociale di conoscenze, beni relazionali, infrastrutture tecnologiche e benefici economici a favore dell’inclusione sociale di gruppi vulnerabili».

In. chiusura Alessandra Calafiore, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Messina ha messo in evidenza: «È un piacere condividere esperienze innovative come queste proprio perché esplicitano come le tematiche sociali siano connesse a quelle ambientali», ha sottolineato. «È una cosa che l’amministrazione comunale ha ben presente. Ed è il senso di Fertility, programma in cui giustizia ambientale e sociale vanno insieme. Qui le imprese sociali sono importanti anche per passare da una fase assistenziale a una fase imprenditoriale in cui si tratta di attivare strategie nuove. Per svilupparlo ci avvarremo delle esperienze migliori sul piano locale, nazionale e internazionale».

All’incontro oltre i relatori erano presenti i ricercatori di tutti i partner europei e per il nodo messinese, sono intervenuti: Giovanni Brunaccini, Nico Randazzo, Marco Ferraro, Valeria Palomba, Andrea Frazzica, dell’ITAE CNR; Andrea Giunta della Fondazione Messina; Santi Smedile e Francesco Bertino di Solidarity and Energy S.p.A. Impresa Sociale.

Luogo: Hub di Comunità di Maregrosso, via maregrosso , MESSINA, MESSINA, SICILIA

