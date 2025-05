Un’Europa attraversata simbolicamente con gli occhi di Dante. È questo il tema della conferenza “Europa: Inferno, Purgatorio, Paradiso”, in programma giovedì 22 alle ore 16.30 presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina. La conferenza inaugura ufficialmente l’Evento Nazionale 2025 di Erasmus Student Network Italia, che si terrà dal 23 al 26 maggio presso l’Isola di Vulcano e coinvolgerà circa 1000 studenti Erasmus da tutto il mondo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico delle Isole Eolie e lasciare un ricordo indelebile per gli studenti al termine del loro periodo di mobilità.





La conferenza sarà aperta dai saluti di Giovanna Spatari, Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Messina, di Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, di Elvira Amata, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, di Liana Cannata, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Messina, di Romano Ugolini, Co-founder di Ecoevents, di Silvia Manzella, Junior brand manager di Cantine Settesoli, di Giuseppe Bongiorno, CEO di Biscottificio Urso.

A relazionare saranno Dario Caroniti, Docente di Storia delle dottrine politiche, Michele Limosani, Docente di Politica economica e mercati finanziari, e Giuseppe Ramires, Docente di Lettere.

Concluderanno i lavori Matilde Quaglia, Presidente di ESN Italia, Elisa Contarino, Presidente di ESN Messina, e Davide Lo Presti, Capo del Comitato Organizzatore dell’Evento Nazionale di Primavera 2025.





Moderano Alberto Arbuse, Capo Working Group “Istituzioni” Evento Nazionale di Primavera 2025, Silvia Ciocia, membro Working Group “Istituzioni” Evento Nazionale di Primavera 2025, Gerlando Sciabica, membro Working Group “Istituzioni” Evento Nazionale di Primavera 2025.

Attraverso i tre blocchi tematici di Inferno, Purgatorio e Paradiso si affronterà un unico grande viaggio metaforico attraverso l’Europa di oggi e di domani, con uno sguardo speciale al progetto Erasmus ed alle nuove generazioni che lo vivono. Sarà un’occasione, inoltre, per riflettere su Messina come centro culturale internazionale, sul ruolo del Mediterraneo, sul senso europeo e le radici comuni, e per sensibilizzare alla diversità ed al dialogo interculturale.





L’evento è patrocinato da: Parlamento Europeo, Agenzia Italiana per la Gioventù, Assemblea Regionale Siciliana, Consiglio Nazionale Giovani, INDIRE, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, Agenzia Nazionale per il Turismo, Comune di Messina, Comune di Lipari, Università degli Studi di Messina. Inoltre, l’evento gode della collaborazione con Plastic Free, Croce Rossa Italiana – Comitato di Milazzo Isole Eolie, Arcigay Messina Makwan, Ecoevents, Cantine Settesoli, TripTop, Tarnav, Biscottificio Urso, Safe U, Farmacia Calcaterra, Legea, Federalberghi Isole Eolie, Loveolie, Islands of Sicily, e Centro di Documentazione Europea.

Erasmus Student Network (ESN) è un’associazione studentesca senza scopo di lucro che promuove e favorisce i programmi di scambio in ambito universitario. ESN Italia è la divisione nazionale più grande del Network europeo e conta 53 sezioni attive in più di 40 città, più di 2.000 volontari e 30.000 studenti internazionali ogni anno. Le attività dell’associazione sono rivolte agli studenti Erasmus in Italia ed al supporto degli studenti iscritti in un’università italiana che svolgono un periodo di mobilità all’estero.

