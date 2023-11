Messina – Si e’ svolto presso la Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, la conferenza stampa di presentazione del Coordinamento Provinciale Udc alla presenza del Segretario Nazionale Lorenzo Cesa, e del Coordinatore Sicilia Decio Terrana. L’ evento ha previsto l’ intervento del neo Coordinatore provinciale Fabrizio Sottile il quale ha esposto le tematiche su cui il Partito intende portare la propria presenza. Sottile, valorizzando il ruolo di partito di maggioranza che l’UDC ha, sia a livello regionale che nazionale, intende impegnarsi, portando ai “tavoli” del Centro Destra Locale in modo particolare le istanze riguardanti i settori della Sanità e dei Trasporti. Particolarmente approfondito l’intervento sulle liste d’attesa per l’esecuzione di esami diagnostici nonché alla situazione relativa ai disagi che affrontano quotidianamente i viaggiatori residenti in Sicilia e nelle Isole minori. L’ On. Terrana ha evidenziato l’ importanza di riprendere il confronto tra la gente, ascoltando i territori e valorizzando il ruolo della Storia Politica di un simbolo che può vantare politici e Statisti di altissimo valore, Da Sturzo a Fanfani, da Moro a Zaccagnini. Ha chiuso i lavori Cesa che ha fatto il punto sull’operato del Governo nazionale e sulle possibilità di sviluppo locale utilizzando i fondi del Pnrr. A margine della conferenza, è intervenuto il Coordinatore per gli Enti Locali, Mario Biancuzzo che ha esposto la sua storica battaglia per l’abolizione del pedaggio al casello di Villafranca dell’Autostrada A/20. Il partito prevede adesso la sua crescita nel territorio messinese con la struttura politica che i vertici locali individueranno nei diversi comuni.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.