MILITELLO VAL DI CATANIA – Dopo il grande successo e il prestigioso riscontro internazionale ottenuti nel 2023 con il convegno dedicato al geologo francese del XVIII secolo, Déodat de Dolomieu, di cui in suo onore prendono il nome le Dolomiti, il quale scelse anche la Sicilia come meta delle sue ricerche, annotando diligentemente ogni dettaglio nei suoi taccuini di viaggio e oltreché pubblicando saggi specializzati sui vulcani estinti del Val di Noto, dell’Etna e delle Isole Eolie. Il Club per l’UNESCO-Ecomuseo Valle del Loddiero di Militello Val di Catania, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania, ha organizzato un evento internazionale di due giorni dedicato a “Déodat de Dolomieu: Il suo tempo, la sua scienza e la Sicilia” che si terrà domani e dopodomani, venerdì 27 e sabato 28 settembre 2024, nel Complesso monumentale archeologico di Santa Maria La Vetere di Militello. Questo appuntamento rappresenta uno dei più prestigiosi momenti culturali dell’anno e segna anche l’inizio ufficiale di una nuova collaborazione tra il Club per l’Unesco di Militello e il Comune di Dolomieu, in Francia, grazie alla partecipazione del sindaco Delphine Hartmann.

La due giorni inizierà domani con un convegno internazionale dedicato a Dolomieu, che impegnerà i partecipanti dalle ore 9 del 27 settembre, con una serie di relazioni che approfondiranno la figura dello scienziato come eminente protagonista del suo tempo, del movimento illuminista, del suo rapporto con Napoleone, delle sue scoperte durante i viaggi nel territorio siciliano, delle sue intuizioni e della mappa vulcanologica siciliana del suo periodo, nonché delle conformazioni rocciose e minerali che studiò.

I lavori inizieranno alle ore 9.45 nel Complesso monumentale di S. Maria La Vetere di Militello, con i saluti istituzionali di Rita Di Trio, presidente del Club per l’Unesco e responsabile dell’Ecomuseo Valle del Loddiero; Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento reg. BB.CC. e dell’Identità Siciliana. Dopo la pausa pranzo i lavori riprenderanno alle ore 15 con l’intervento di Rosolino Cirrincione, direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania

Sabato 28 settembre alle ore 16.30, alla presenza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, e del sindaco di Dolomieu (Francia), Delphine Hartmann, presso la Chiesa Monumentale di S. Nicolò l’Arena a Catania, verrà inaugurata la mostra storico-fotografica dal titolo “Curiosando tra i taccuini di viaggio e nella vita avventurosa di Dolomieu nelle Dolomiti e in Sicilia”. La mostra sarà illustrata dagli ideatori Paolo Zanzi e Guido Roghi mentre per la parte riguardante la Sicilia da Rita di Trio.

La mostra resterà aperta, con ingresso gratuito, fino al 27 ottobre 2024.

Luogo: Complesso monumentale archeologico Santa Maria La Vetere, Via Santa Maria, sn, MILITELLO IN VAL DI CATANIA, CATANIA, SICILIA

