Il talento e l’energia tutta al femminile prendono spazio sul palco del Teatro Lucio Dalla, nel suggestivo borgo medievale di Milo, alle pendici dell’Etna, in provincia di Catania. È da qui che prende il via la rassegna di musica tutta al femminile “Musica è donna”, che vede protagoniste ben sette formazioni di alto livello composte esclusivamente da donne- direttrici d’orchestra, musiciste, cantanti e danzatrici, tutte donne.

Il debutto del progetto- realizzato con il contributo del Ministero della Cultura- Direzione Generale dello Spettacolo FUS- è affidato all’energia carismatica e alla potenza espressiva della Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone- con Federica Mosa al violino, la voce intensa di Simona Trentacoste e la danza evocativa di Stefania Cotroneo- che si esibiranno in LiberTango domenica 3 agosto alle ore 20.45, nell’incantevole anfiteatro all’aperto dedicato a Lucio Dalla.



Lo spettacolo propone un viaggio musicale, appassionato e raffinato al contempo, nella tradizione musicale classica del tango- opere di Piazzolla, Galliano, Albéniz, Gardel, Bizet, Farrés e Gotan Project, arrangiate ad hoc dal Maestro Giuseppe Vaccaro- arricchito da influenze classiche, rumba e cha-cha. Si tratta di un progetto dal forte valore sociale, volto a celebrare la libertà, l’espressione e la forza delle donne – protagoniste sensuali e consapevoli di una danza fondata sul dialogo, sull’equilibrio e sull’ascolto reciproco.

Musica è Donna proseguirà, poi, sempre nella cornice del Teatro Lucio Dalla a Milo, il prossimo 29 agosto alle ore 20.45, con il secondo appuntamento della rassegna che vedrà protagoniste le Strange Kind of Women, unica tribute band tutta al femminile alla musica dei Deep Purple, che- accompagnate dalla stessa Women Orchestra- metteranno in scena uno spettacolo travolgente, capace di fondere la potenza del rock con la raffinatezza orchestrale.



Il progetto Musica è Donna è un progetto ideato dall’Associazione Spettacoli Cultura, e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura- Direzione Generale dello Spettacolo FUS, volto a valorizzare il talento di artiste tutte donne- direttrici d’orchestra, cantanti, musiciste, danzatrici- puntando in particolare sulle giovani under35, e al contempo su un cast e un’offerta musicale- culturale di altissimo livello.



Biglietti evento 3 agosto 2025: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=599667&

Biglietti evento 25 agosto 2025: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=599684&



