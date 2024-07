Mineo celebra il centenario della nascita di Giuseppe Bonaviri, uno degli autori più amati e significativi della letteratura italiana contemporanea, con la “Passeggiata letteraria sulle vie di Giuseppe Bonaviri” che si terrà il prossimo 11 luglio. Un omaggio alla vita e alle opere dello scrittore, attraverso un percorso che si snoderà per le strade della città che lo ha ispirato.





La manifestazione prenderà il via alle ore 9:30 da Via Carlo Alberto, nota anche come Stradalunga. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nei luoghi che hanno influenzato la produzione letteraria di Bonaviri, concludendo il loro viaggio alla Biblioteca Comunale “Luigi Capuana”, dove avranno luogo le celebrazioni ufficiali.

Durante l’evento, Salvatore Biazzo, Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione Mineo, e Todaro Agrippino, che condividerà aneddoti e passioni legati alla figura di Bonaviri, offriranno interventi dedicati alla vita e alle opere dell’autore. Inoltre, gli ospiti del SAI Vizzini MSNA di Mineo e i bambini del Centro Estivo daranno voce alle parole dello scrittore, leggendo brani scelti dalle sue opere.





L’iniziativa organizzata all’interno del Progetto SAI di Vizzini MSNA nella struttura di Mineo, vede tra i promotori le cooperative San Francesco s.c.s. e Opera Prossima s.c.s., il Centro Studi C.E.S.T.A., la Pro Loco di Mineo A.P.S., l’Associazione Parnaso Siculo, l’Associazione nazionale bersaglieri sezione Mineo, che hanno unito le forze per onorare la memoria dello scrittore.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.