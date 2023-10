“I beni confiscati alla criminalità organizzata. Quale incidenza nelle politiche pubbliche di coesione territoriale e di sviluppo locale” è il tema dell’incontro che si terrà alle 16.30 di venerdì 13 ottobre nella sede della Fattoria Sociale “Orti del Mediterraneo, in via Pascoli 9A, a Misterbianco, in provincia di Catania. Previsto nell’ambito del ciclo di incontri, idee e progetti per un’antimafia sociale, l’evento assume un significato ancora più profondo in quanto si terrà in un bene confiscato affidato e gestito dalla cooperativa “Energ-Etica Catania” operante per l’inclusione socio-lavorativa di ragazzi autistici.

Il tema verrà sviscerato grazie alla presentazione del libro “I beni confiscati alla criminalità organizzata” (Mediter Italia Edizioni) di Rosa Laplena la cui prefazione porta la firma del giudice Giuseppe Di Lello, componente del Pool Antimafia.

A interagire con l’autrice, venerdì prossimo, saranno Salvatore Cacciola, presidente della Rete Fattorie Sociali Sicilia – BioAs, di cui fa parte la cooperativa che ospiterà l’incontro, e Gaetano Mancini, presidente regionale di Confcooperative Sicilia. Modererà la giornalista Gilda Sciortino.

Luogo: Fattoria sociale “Orti del Mediterraneo”, Via Pascoli 9A, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

