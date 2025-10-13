Cultura, salute e internazionalizzazione con il progetto europeo “Citrus Fruits for Wellness”

Si è svolto presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Monaco, l’incontro promosso dal Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla nell’ambito del progetto europeo “Citrus Fruits for Wellness”, dedicato alla valorizzazione e alla promozione del consumo consapevole dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP in Italia e Germania.

L’evento, momento di grande rilevanza per il dialogo tra mondo produttivo, istituzioni e media internazionali, ha registrato la partecipazione del Console Generale d’Italia a Monaco di Baviera, Sergio Maffettone, e del Viceconsole, Giacomo Leopoldo Bampini, che hanno inteso sottolineare ai presenti l’importanza del sostegno istituzionale all’estero nei confronti delle eccellenze agroalimentari italiane, in particolare verso il mercato tedesco, considerato tra i più strategici in Europa per il Made in Italy.





All’incontro di presentazione del progetto, moderato dal giornalista enogastronomico Valerio Caparelli, sono intervenuti: Elena Eloisa Albertini, Vicepresidente del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP; Salvatore Rapisarda, Direttore del Consorzio Euroagrumi O.P.; Salvo Falcone, Responsabile della comunicazione del Consorzio Euroagrumi O.P..

Ospite d’eccezione l’esperto Prof. Peter Peter, celebre storico della gastronomia e autore del volume “Blutorangen”, intervenuto con un’interessante riflessione sul ruolo simbolico e identitario degli agrumi di Sicilia nella cultura alimentare europea.





Invito al futuro: una tappa fondamentale nel percorso tedesco

La conferenza a Monaco si inserisce in un calendario di eventi volto a rafforzare la presenza del progetto in territorio tedesco in vista di altre tappe programmate, come partecipazioni fieristiche internazionali e attività promozionali dedicate.

Coniugando salute, cultura, territorio e innovazione, “Citrus Fruits for Wellness” ambisce ad essere un laboratorio vivo per rafforzare l’identità siciliana nel panorama agroalimentare globale e stimolare il consumo consapevole di agrumi certificati.

Sul filo conduttore dell’incontro, il Direttore Rapisarda ha anticipato che il progetto sarà presentato anche a Berlino, all’interno della manifestazione Fruit Logistica 2026, vetrina importante per la promozione delle Arance Rosse di Sicilia IGP in ambito europeo.





Temi al centro del dibattito a Monaco

Durante la conferenza sono stati approfonditi aspetti cruciali come il contributo della filiera agrumicola siciliana all’economia locale e alla promozione internazionale del territorio, unito al valore identitario, culturale e simbolico dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP nel contesto europeo, ma soprattutto del valore singolare delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi di qualità certificata.

I relatori hanno poi posto la loro attenzione sulle sfide legate alla tracciabilità, alla qualità certificata, alle strategie di internazionalizzazione e al rapporto con la grande distribuzione, oltre all’importante e fondamentale ruolo delle attività educative nelle scuole come leva per una cultura del consumo consapevole

Al termine dell’incontro, si è tenuta anche un momento di networking finale tra istituzioni, delegati del Consorzio e professionisti del comparto, occasione strategica di dialogo tra diplomazia, professionisti della comunicazione, operatori del settore e stakeholder.





Il Consorzio Euroagrumi, il progetto Citrus Fruits for Wellness e il contesto operativo

Il Consorzio Euroagrumi O.P., fondato nel 1986, è una realtà cooperativa che raccoglie decine di cooperative e centinaia di produttori in Sicilia, curando la commercializzazione e la promozione degli agrumi dei soci. Il progetto “Citrus Fruits for Wellness” ha l’obiettivo di far conoscere i benefici nutrizionali, culturali e territoriali dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, in Italia e Germania.

Il progetto interviene su tre principali livelli: attività educative e di sensibilizzazione nelle scuole; partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali; promozione nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

Luogo: Istituto Italiano di Cultura, Monaco di Baviera

