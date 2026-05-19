Monreale si prepara ad accogliere “Afrosiciliana 2026”, la grande manifestazione multiculturale è in programma dal 24 al 26 maggio in Piazza Guglielmo II. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le comunità africane presenti sul territorio siciliano e rafforzare il dialogo culturale, sociale ed economico tra Africa e Sicilia, attraverso un ricco programma di esposizioni di artigianato tradizionale africano, stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici e alle cucine dei diversi Paesi, musica dal vivo, danze tradizionali e performance artistiche, sport, attività divulgative e laboratori culturali, incontri B2B, workshop e forum economici dedicati alla cooperazione internazionale e al turismo.





L’evento è promosso dal coordinamento dei Consolati africani in Sicilia, costituito da Burkina Faso, Capo Verde, Eswatini, Ghana, Libia, Marocco, Senegal, Tunisia e Zambia, in collaborazione con il Comune di Monreale e con il patrocinio di Confcommercio e del Corpo Consolare di Palermo. La manifestazione si inserisce nel calendario degli eventi organizzati per la celebrazione del 400° anniversario (1626-2026) della festività religiosa del Santissimo Crocifisso di Monreale.





Per tre giorni Monreale diventerà il cuore di un grande villaggio multiculturale aperto a cittadini, famiglie, studenti, turisti e operatori economici. In piazza Guglielmo II, di fronte alla Cattedrale Arabo-Normanna, saranno allestiti stand espositivi tematici dedicati alle aziende artigiane e alimentari riconducibili ai Paesi rappresentati dal Corpo Consolare Africano. Un percorso immersivo tra oggetti, sapori, saperi e pratiche artistiche che racconterà al pubblico il valore culturale, simbolico ed economico delle tradizioni africane contemporanee, favorendo una narrazione autentica e positiva delle comunità presenti in Sicilia.





La manifestazione si aprirà uffcialmente il 24 maggio con la partecipazione delle autorità istituzionali e l’inaugurazione degli spazi espositivi dedicati ai Paesi, mentre la sera si continuerà con uno showcooking. Il 25 maggio sarà dedicato ai principali appuntamenti pubblici della manifestazione con un Focus sul Turismo dedicato agli operatori di settore con incontri B2B e workshop a Monreale e le semifinali e la finale della “Coppa Afrosiciliana”, il torneo di calcio giovanile organizzato in collaborazione con l’associazione “La Nazionale del Mediterraneo” che si disputerà nel centro sportivo Green Prater a Palermo. La serata sarà dedicata alla musica con Ramzi Harrabi Ensemble e Ghinwa Ben Tara (Tunisia) e allo showcooking che si svolgeranno a Monreale. Il 26 maggio, in Piazza Guglielmo II a Monreale, si svolgerà l’incontro-conversazione “Mango e Cioccolato”, un momento di confronto e dialogo tra culture, identità e nuove generazioni. Il pomeriggio continuerà con la premiazione della “Coppa Afrosiciliana”, seguirà un momento di preghiera ecumenica e interreligiosa per la pace simbolo del messaggio di fratellanza, inclusione e convivenza che anima l’intero progetto. La manifestazione Afrosiciliana si concluderà con uno spettacolo musicale sul palco: Ghinwa Ben Tara (Tunisia), Muphasah (Ghana), Jerusa Barros (Capo Verde), Chris Obehi (Nigeria) e Yannick Tiolo (Mauritius).





«Afrosiciliana rappresenta uno spazio di incontro reale tra popoli, culture e comunità – commenta Francesco Campagna portavoce del Coordinamento dei Consolati Africani in Sicilia e Console del Ghana – un’occasione per valorizzare il contributo delle comunità africane alla crescita sociale, culturale ed economica della Sicilia e costruire nuove opportunità di dialogo e cooperazione internazionale.

La presenza delle rappresentanze diplomatiche di numerosi Paesi Africani consentirà l’avvio di una pianificazione strategica di alto livello che coinvolgerà istituzioni pubbliche, settore privato e società civile, nel comune intento di progredire nei percorsi di uno scambio fecondo, mantenendo costantemente un approccio generativo e non predatorio, nella consapevolezza che lo sviluppo sostenibile – dal punto di vista sociale e ambientale – potrà essere raggiunto soltanto grazie ad un’azione condivisa da tutte le parti coinvolte, tenendo conto dell’impatto che l’azione progettuale andrà a realizzare, avendo la costruzione della Pace come unico orizzonte.





La disponibilità manifestata dal Comune di Monreale, che si è attivato con entusiasmo per ospitare la manifestazione, nonché il continuo appoggio del Comune di Palermo e di altri Enti locali coinvolti nell’edizione di quest’anno (Balestrate, Modica, Alcamo) conferma la centralità della “Diplomazia delle Città” nel quadro della nuova cooperazione internazionale, che permette di declinare le nuove progettualità con la concretezza richiesta delle sfide poste quotidianamente alle amministrazioni locali, in favore dei cittadini, delle imprese – le micro e le piccole soprattutto – e di quella parte di cittadinanza impegnata attivamente per rendere la città un luogo più felice e inclusivo, in una cresciuta consapevolezza delle questioni internazionali, a partire da quelle che riguardano il continente a noi dirimpettaio».





«Questa iniziativa – aggiunge il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono – rappresenta il felice coronamento e il frutto concreto di una fitta serie di rapporti istituzionali che la nostra amministrazione ha avviato e coltivato nel tempo con il Corpo Consolare di Palermo. Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo creduto fermamente nella necessità di posizionare Monreale come polo attivo di dialogo e cooperazione internazionale nel cuore del Mediterraneo. “Afrosiciliana 2026” non è una semplice vetrina culturale, ma un ponte operativo: i forum economici e turistici che ospiteremo nella nostra Aula Consiliare dimostrano come la sinergia istituzionale possa trasformarsi in opportunità reali di sviluppo, scambio e reciproco arricchimento tra la Sicilia e il continente africano. Ringrazio sentitamente il Coordinamento dei Consolati Africani e tutti i partner che hanno reso possibile questo straordinario momento di incontro».

Luogo: piazza Guglielmo II, piazza Gugliemo II, MONREALE, PALERMO, SICILIA

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