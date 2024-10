Nel duplice finale di stagione del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, una vittoria assoluta e un podio per il talentuoso pilota siciliano e il suo coequipier Lorenzo Pegoraro, alternatisi al volante della Ferrari 488 Challenge

Un epilogo da protagonista, in quel di Monza, per Simone Patrinicola. Presso l’iconico autodromo brianzolo, teatro lo scorso fine settimana del quarto nonché ultimo duplice appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, il talentuoso pilota siciliano, sempre supportato dal management della Tempo srl, difatti, ha conquistato la vittoria assoluta (la seconda stagionale dopo Imola) nella GT Cup al termine della seconda gara (disputatasi domenica) delle due in programma, alla guida della Ferrari 488 Challenge del team Best Lap, condivisa con il suo coéquipier umbro Lorenzo Pegoraro. Autore della pole nel secondo turno delle qualifiche ufficiali, a Patrinicola è toccato il primo stint. Al pronti-via, ha risposto agli attacchi degli avversari mantenendo la posizione di vertice per consolidarla fino al previsto pit-stop. Ceduto da leader il volante al compagno di squadra, questi è rientrato in pista sempre alla testa del gruppo fino all’ingresso della safety car (per permettere la pulizia dell’asfalto ricolmo di detriti). Alla ripartenza, Pegoraro ha preso il largo fino a quando, alle sue spalle, uno spettacolare incidente che ha coinvolto quattro vetture, non ha spinto la direzione a intervenire con la bandiera rossa e a chiudere anticipatamente il confronto agonistico. È durata ancora meno, invece, la Gara 1 del sabato, ovvero appena sette giri. Partita con un’ora di ritardo e stoppata anzitempo per il buio, ha visto il solo stint di Pegoraro che, scattato dalla quarta fila della griglia, si è profuso in una gran rimonta riuscendo a concludere terzo in classifica generale.

«Una chiusura in bellezza, competitivi per tutto il weekend, ci riteniamo decisamente soddisfatti. Risultati e performance che fanno ben sperare in vista del prosieguo» – ha sottolineato un motivato Patrinicola – «Peccato per l’esito di Gara 1, secondo me avevamo le carte in regola per fare ancora meglio, ma tant’è. In merito alla stagione, come già detto alla vigilia, ritengo sia stata tutto sommato positiva. Certo, per la lotta al titolo, ha indubbiamente pesato il doppio zero in casella rimediato nel round inaugurale di Misano, per inconvenienti tecnici. Pazienza, ci riproveremo nel 2025».

Ancora Monza nel mirino del conduttore isolano, in occasione dell’atto finale della serie Endurance di fine ottobre dove, con Luca Demarchi e Sabatino De Mare, sarà in lizza per il “Tricolore” nella classe GT Cup PRO-AM.





Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024

4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.