Campionato Italiano Gran Turismo Endurance – Categoria PROAM

A Monza il team Ebimotors chiude al secondo posto in PRO AM e sesto assoluto nel GT CUP

Il pilota catanese Nicolosi: «Dedichiamo il risultato agli sponsor che ci sostengono durante tutto l’anno»



MONZA – Secondi di categoria. Secondi tra le 7 Porsche in gara. Sesti assoluti nel Gt Cup. Miglior risultato di stagione. Questa la sintesi di una domenica speciale vissuta dal Team Ebimotors composto dai siciliani Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto e dal lombardo Daniele Cazzaniga.



All’Autodromo Nazionale di Monza si è corsa oggi l’ultima prova della stagione per il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Il Team Ebimotors a bordo della Porsche 992 GT3 Cup nella categoria PROAM è stato protagonista di una gara esemplare.

È Giuseppe Nicolosi a salire a bordo per primo. La Porsche 992 GT3 Cup dopo le qualifiche di sabato è partita dalla settima posizione. Nicolosi è veloce, scala la montagna mettendo a segno dei giri veloci. Addirittura in uno di questi fa registrare 1,53 che è record storico per il pilota catanese. L’avvio è complicato perché in griglia ci sono 40 autovetture e sorpassare è impegnativo.

Team Ebimotors sceglie gomme da asciutto, nonostante il fondo sia ancora umido e le condizioni siano al limite. Proprio il fondo condiziona l’avvio, l’avvio è difficoltoso e l’autovettura perde il contatto con il gruppo di testa. Cazzaniga e Di Benedetto mettono il turbo e risalgono la graduatoria, nel frattempo si susseguono incidenti gravi in pista e si è costretti a fare entrare la safety-car. Nel finale Team Ebimotors ne ha più di tutte le altre Porsche in gara e chiude con giri molto veloci. Alla fine è secondo posto PRO AM.

«Siamo molto soddisfatti di come abbiamo chiuso la stagione – ha affermato Giuseppe Nicolosi – dispiace per l’avvio complicato, altrimenti avremmo vinto la gara. Siamo molto felici di aver messo alle nostre spalle 5 delle 6 Porsche in gara. Cazzaniga e Di Benedetto sono stati fantastici, è stato un podio sudato. Felici di aver chiuso alla grande: siamo vice campioni d’Italia e non è un traguardo che capita spesso. Inoltre abbiamo chiuso sesti assoluti nel GT Cup. È stato per noi il miglior risultato della stagione e lo dedichiamo ai nostri sponsor che ci sostengono durante tutto l’anno».

