Podio di raggruppamento e terzo successo di fila nella classe di appartenenza per il portacolori siciliano Roberto Chiaramonte Bordonaro (Renault Alpine A/110) al termine del penultimo round del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche

Nonostante le non poche tribolazioni vissute nel corso del sesto nonché penultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche (CIVCA) disputatosi presso l’iconico autodromo di Monza, la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) è riuscita a portare a casa un risultato di indubbio rilievo. Lo scorso fine settimana, infatti, il portacolori Roberto Chiaramonte Bordonaro, al volante della sempre ammirata Renault Alpine A/110 curata da Terrosi, è salito sul terzo gradino del podio di un combattuto 2° Raggruppamento e, aspetto altrettanto rimarchevole, ha centrato la terza vittoria consecutiva in classe GTS/1600, dopo quelle messe a segno lo scorso giugno a Misano e a settembre a Imola. Uno score che ha permesso al gentleman driver palermitano di consolidare la leadership di categoria nella classifica del “Tricolore” e di mettere, in tal modo, una seria ipoteca sul titolo (già ottenuto peraltro nel 2021).

«Più che un weekend agonistico-sportivo è stato un vero e proprio calvario» – ha sottolineato Bordonaro a ruote ferme – «Sin dai due turni di prove libere del venerdì, difatti, la vettura ha accusato problemi di ogni sorta: nell’ordine, ai freni, al motore e al cambio. Risolti i primi due, ho affrontato l’intera gara domenicale con la quinta marcia che a tratti o non si inseriva o rimaneva bloccata. Ancora non riesco a capacitarmi di come sia riuscito a ottenere un podio, nonostante tutto. Ad ogni modo, anche questa è andata».

Messa in archivio la sofferta ma estremamente redditizia gara brianzola, l’esperto pilota isolano ora è atteso all’ultima fatica in vista della 2 Ore Storiche di Magione, epilogo della stagione 2024 in programma dal 16 al 17 novembre.





Calendario Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche 2024

20/21 aprile – Vallelunga; 8/9 giugno – Pergusa; 22/23 giugno – Misano; 24/25 agosto – Mugello; 7/8 settembre – Imola; 5/6 ottobre – Monza; 16/17 novembre – Magione.





