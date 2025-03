Il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) è pronto ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione: “A Night Sergio Bernal“, in programma domenica 16 marzo 2025 alle ore 21:00. Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con il Circolo Auto Moto d’Epoca di “Alzavalvola” di Castroreale, presieduto da Enrico Munafó, per la direzione artistica di Fabio Portaro, vedrà protagonista Sergio Bernal, icona della danza spagnola contemporanea.

Danzatore madrileno di fama internazionale, Bernal ha saputo unire la passione del flamenco con la tecnica e l’eleganza della danza classica, dando vita a uno stile unico e travolgente. Dopo una brillante carriera come primo ballerino del Ballet Nacional de España, nel 2019 ha fondato la Sergio Bernal Dance Company, con cui porta in scena spettacoli acclamati in tutto il mondo.

“A Night Sergio Bernal” è un viaggio nell’anima della danza spagnola, tra il fuoco del flamenco e la raffinatezza del balletto. In scena, vertiginosi assoli e straordinarie coreografie sulle musiche di Ricardo Cue, Alberto Iglesias (autore delle colonne sonore di Pedro Almodovar), Camille Saint-Saëns e Maurice Ravel, con un’inedita interpretazione del celebre Bolero di Ravel. Accanto a Bernal, si esibiranno talentuosi artisti come Jose Manuel Benitez e Miriam Mendoza, mentre l’accompagnamento musicale dal vivo sarà affidato al chitarrista Daniel Jurado, al cantaor Roberto Lorente e al percussionista Javier Valdunciel.

Il direttore artistico dello spettacolo “A Night Sergio Bernal”, Fabio Portaro, ha espresso grande entusiasmo per questo evento: «Accogliere un artista del calibro di Sergio Bernal è un onore per il nostro teatro. Il suo talento e la sua energia sanno conquistare il pubblico con uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, passione e tecnica. Sarà una serata indimenticabile per tutti gli amanti della danza e non solo».

Biglietti e informazioni

I biglietti per “Storia di una capinera” sono disponibili presso il botteghino del Teatro Mandanici nei seguenti orari:

Lunedì, mercoledì, venerdì: 9:30 – 12:30

Martedì, giovedì: 9:30 – 12:30 / 15:00 – 17:30

Per informazioni: 331 6703392

Oppure online su www.tickettando.it





