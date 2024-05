Un viaggio emozionale attraverso la bellezza della musica sacra mariana medievale e rinascimentale. È l’esperienza musicale che verrà proposta venerdì 24 maggio alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale Maria Santissima di Pompei, nella zona Bonagia di Palermo.



Su iniziativa di Don Sergio Meli in occasione del mese mariano, ad esibirsi sarà il Coro “G. P. da Palestrina” diretto dal ben noto Maestro Giosuè D’Asta, e dai solisti Aurora Bruno (contralto) e Silvio Natoli (viella e liuto).



Il progetto musicale – già proposto nel periodo natalizio con un diverso repertorio nella splendida Cripta della Cattedrale di Palermo e che ora fa tappa nelle periferie- è dell’Associazione Musicale “Arturo Toscanini” in collaborazione con l’Accademia Musicale Ars Antiqua.



“È un concerto – racconta il Maestro Giosuè D’Asta, per altro organista attivo presso la diocesi di Palermo- che ambisce a toccare sia il cuore che l’intelletto. Nel dettaglio, proporremo inizialmente pezzi strumentali e brani vocali solistici di Pérotin e Ildegarda di Bingen, successivamente eseguiremo le antifone mariane principali e alcuni brani tratti dal Laudario di Cortona. Nella seconda parte del concerto, ci dedicheremo alla polifonia sacra rinascimentale a tre e quattro voci, di Palestrina e de Victoria, che costituisce, come diceva Benedetto XVI, un’eredità da conservare con cura, da tenere viva e da far conoscere, a beneficio non solo degli studiosi e dei cultori, ma della comunità ecclesiale nel suo insieme, per la quale costituisce un inestimabile patrimonio spirituale, artistico e culturale”.



“Siamo molto felici di accogliere nella chiesa di Maria Santissima di Pompei – dice il Parroco Don Sergio Meli – il Coro G. P. da Palestrina e di condividere con la comunità del luogo un’esperienza musicale che, oltre ad emozionare, può sollecitare anche la preghiera, che è anche inno alla gioia”.



L’inizio del concerto è previsto alle ore 21, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. *Il Coro “G.P. da Palestrina”, un tempo chiamato “Exultate Deo”, ha una lunga storia alle spalle: è nato nel 1983 sotto la guida del Maestro Giovan Battista D’Asta, e dal 2021 è diretto dal Maestro Giosuè D’Asta. Ha all’attivo più di 150 concerti e conta oggi più di 24 elementi.



