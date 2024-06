Nello scorso fine settimana, il Palacus di Palermo è stato teatro di un evento straordinario che ha visto la Capoeira come protagonista assoluta. La prima edizione del Campionato di Capoeira si è conclusa dopo tre giorni di intense competizioni che hanno coinvolto più di 500 atleti.



La manifestazione, diretta dal maestro Bira Dos Santos, ha catalizzato l’attenzione di oltre un migliaio di spettatori che hanno riempito gli spalti del PalaCus per assistere alle esibizioni di altissimo livello. L’evento è stato patrocinato dalla Libertas, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, il cui coinvolgimento ha sottolineato il valore inclusivo e culturale di questa specialità, non solo come sport ma anche come forma d’arte.

Sabrina Figuccia, consigliere del Comunale di Palermo e presidente della 3ª Commissione, ha lodato l’impegno degli organizzatori nel promuovere questa disciplina, che unisce agilità, musica e cultura. Le premiazioni finali hanno visto la partecipazione di maestri di fama internazionale, provenienti da Brasile, Germania, Polonia e Italia, a conferma del prestigio e dell’importanza che la Capoeira sta guadagnando nel panorama mondiale.

Il presidente del Centro Nazionale Sportivo della Libertas Sicilia, Giuseppe Mangano, ha espresso profonda gratitudine al Maestro Bira e allo staff dell’Ultreia Fitness per aver reso possibile un evento di tale portata. «La Capoeira – ha riferito Mangano – continua a conquistare cuori e menti in tutto il mondo, e Palermo ha avuto l’onore di ospitare la prima edizione del campionato che resterà nella storia».

Venerdì scorso, i migliori talenti di questa affascinante arte avevano già dato un primo assaggio dell’evento con una sfilata nel centro storico di Palermo partita dallo spazio antistante il maestoso Teatro Massimo. Oltre 500 capoeristi, vestiti con i tradizionali pantaloni bianchi e top colorati, si sono radunati in occasione di questo storico incontro, dando vita a un’esibizione che ha mescolato arti marziali, danza e musica.

Promotore e organizzatore dell’iniziativa Bira dos Santos, brasiliano di nascita ma palermitano d’adozione, direttore tecnico di una delle più prestigiose scuole di capoeristi in Italia che ha sede proprio a Palermo.

L’evento non è stato solo un’occasione per ammirare le abilità dei capoeristi, ma anche un momento di scambio culturale e di festa che ha visto la partecipazione di gente di tutte le età: bambini e anziani tutti uniti dalla musica e dal ritmo incalzante del berimbau.

Con il sostegno della Libertas e l’organizzazione impeccabile del maestro Bira dos Santos, la città di Palermo ha dimostrato ancora una volta di essere un crocevia di culture e un luogo dove lo sport e l’arte si fondono per creare momenti indimenticabili conclusisi ieri nel prestigioso PalaCus con la consegna dei premi.





Luogo: PalaCus, Via Altofonte, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.