Nasce Efal Form Mcl, il nuovo ente di formazione costituito dal Movimento Cristiano Lavoratori di Palermo. L’obiettivo è creare dei corsi di formazione sia in convenzione, sia a domanda individuale, sia con fondi interprofessionali. In un contesto come quello odierno, caratterizzato da una forte domanda di formazione e dalla necessità costante di corsi di aggiornamento professionale, Efal Form Mcl si propone come punto di riferimento per le aziende, per i lavoratori e per i giovani alla ricerca di nuove opportunità.

“Il nuovo ente di formazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle competenze professionali in Sicilia, dove riteniamo che la formazione rappresenti un valore aggiunto fondamentale, non soltanto per la nostra struttura, ma anche per tutti gli utenti con cui quotidianamente ci interfacciamo” spiega Chiara Gennuso, responsabile regionale giovani Mcl.

A breve sarà disponibile una piattaforma dedicata in cui consultare l’ampia offerta formativa disponibile. I corsi saranno orientati non soltanto alla crescita personale, ma saranno presenti percorsi formativi altamente specializzati pensati per rispondere alle esigenze dei diversi settori lavorativi. L’intero progetto sarà svolto in collaborazione con la società OTJ-On The Job, importante azienda che si occupa di formazione specialistica a livello nazionale con sede a Roma.

“In questo modo – prosegue Chiara Gennuso – ci impegniamo a supportare la crescita professionale e aziendale contribuendo allo sviluppo del nostro territorio”. Per restare aggiornati sull’attivazione dei nuovi corsi, consultare i canali social ufficiali di Mcl Palermo.

