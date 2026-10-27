La cultura e la scrittura contemporanea tornano protagoniste nel cuore di Palermo. Si è svolta sabato 24 ottobre 2026, nella magnifica cornice della Sala “Piersanti Mattarella” di Palazzo dei Normanni – sede dell’Assemblea Regionale Siciliana – la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Concorso Letterario Nazionale “L’Approdo Narrativo”, organizzato dall’Associazione Culturale Rigatonidea nell’ambito del progetto internazionale “Mondello Aurea Maris”.

L’evento ha visto la partecipazione di autori, appassionati, addetti ai lavori e istituzioni, celebrando il talento di scrittori e poeti provenienti da diverse realtà.





La direzione artistica e le giurie

Il successo della seconda edizione è frutto del lavoro sinergico dei curatori di sezione: Carlo Guidotti per il Racconto breve, Antonino Schiera per la Poesia, e Denise Catalano (Giudice unica delegata Rigatonidea) per il Premio Speciale “Mario Miserendino”.

A valutare le opere in concorso e a decretare i finalisti e i vincitori sono state le giurie tecniche di alto profilo composte, per la sezione Racconto Breve, da Gian Piero Corso, Anna Maria Caruana e Arturo Caissut; e per la sezione Poesia, da Gian Carlo Lisi, Ornella Maggio e Lucia Rizzo.





I vincitori e il podio

Nel corso della cerimonia sono stati svelati i vincitori delle diverse categorie:

Sezione Racconto Breve (Curatore: Carlo Guidotti)

1° Classificato: Francesco Grasso con l’opera Prima di Hormuz.

2° Classificato: Manuela Basilea con Un’estate qualunque.

3° Classificato: Margherita Schimmenti con Cosmo e Maria: un amore fenomenale!





Altri finalisti in graduatoria (dal 4° al 10° posto): Marco Maglio (Accorgersi), Rita Scelfo (Una storia vera), Maria Oliveri (Il dono del vecchio pescatore), Antonio Crescenzo (Il mare che resta), Maria Cristina Codecasa Conti (Cuore di pane), Angela Allegria (Il funerale delle cose inutili) e Ornella Di Fede (La donna che parlava con il mare).

Sezione Poesia (Curatore: Antonino Schiera)

1° Classificato: Pietro Catalano con L’ultima solitudine.

2° Classificato: Gioacchino Eduardo Lazzara con Il respiro della riva.

3° Classificato: Giovanna Cammarata con Profumo di Posidonia.





Altri finalisti in graduatoria (dal 4° al 10° posto): Giuseppa Pecoraro Sorci (Io e tu), Merelinda Staita (Le stanze del cuore), Marco Bellotti (Stromboli – la strategia che adombra i colpevoli), Maria Giovanna Sergi (L’estate che resta), Pietro Vizzini (Fiori nelle crepe – voci di ragazzi), Rosario Riccobono (Fiammelle di speranza) e Nicoletta Frosini (Eredità).





Ai vincitori delle due sezioni, è stato assegnato il Premio Internazionale “Mondello Aurea Maris” alla letteratura.

Menzioni di Merito e Premio Speciale

Un momento di particolare emozione è stato riservato alla consegna delle Menzioni di merito e dei riconoscimenti speciali:

Sezione Racconto Breve: Antonio Alaimo (Quattrosettembre), Maria Di Frisco (Il corsetto di raso rosso) e Simona Gaudesi (Il bus della vita).

Sezione Poesia: Cetti Perrone (L’eco del vento) e Roberta Strano (Berlin).





Premio Speciale “Mario Miserendino” (dedicato alle tematiche giovanili, dell’infanzia, dell’adolescenza o del sociale), assegnato dall’Associazione Rigatonidea sotto la supervisione della delegata Denise Catalano

Sezione Racconto Breve: Maria Cristina Codecasa Conti (Cuore di pane)

Sezione Poesia: Maria Giovanna Sergi (L’estate che resta).





L’Antologia ufficiale

Tutti i testi dei primi dieci classificati di entrambe le sezioni, insieme alle opere vincitrici, alle menzioni e al premio speciale, sono raccolti all’interno del volume antologico ufficiale della seconda edizione (Edizioni Ex Libris, collana La biblioteca ideale, curato da Ninni Ricotta), presentato durante la giornata per immortalare l’impegno artistico e culturale degli autori.

Il libro è ordinabile in libreria, reperibile negli store online ed è disponibile presso la casa editrice, inviando una mail a info@edizioniexlibris.com

La manifestazione gode del sostegno della Presidenza della Regione Siciliana e della Presidenza dell’ARS, oltre al patrocinio morale e culturale del Comune di Palermo e di WikiPoesia, e si avvale della collaborazione di importanti partner e sponsor (tra cui Coop Culture, Pasticceria Bonfissuto, PolySystem, Ceramiche Fabio Boria, PubliStampa, Tramuto Assicurazioni ed Edizioni Ex Libris).





Maggiori informazioni e galleria fotografica su www.lapprodonarrativo.it

L’Associazione Culturale Rigatonidea dà appuntamento alla prossima edizione, confermando l’impegno costante nella promozione della lettura, della scrittura creativa e della valorizzazione del territorio siciliano.

Foto: Antonio Melita

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