Palermo si prepara ad accogliere un’iniziativa dal forte valore sociale: la Prima Fiera del Vestito, un evento dedicato alla raccolta e distribuzione gratuita di abiti usati destinati alle famiglie in difficoltà. L’appuntamento è fissato per sabato 2 maggio alle ore 16:00, presso la Villetta di Via Nazario Sauro, nel cuore della città.

L’iniziativa nasce con uno slogan semplice ma potentissimo: “Dona un vestito per un sorriso”, un invito rivolto a tutti i cittadini palermitani affinché partecipino attivamente a un gesto di solidarietà concreta. L’obiettivo è duplice: da un lato sostenere chi vive situazioni di fragilità economica, dall’altro promuovere una cultura del riuso e della condivisione, sempre più centrale nelle comunità moderne.





La fiera, organizzata dalle associazioni la Sicilia per i siciliani APS Gli Angeli della porta accanto , e Uniti Per Un Futuro Migliore APS, offrirà uno spazio accogliente e colorato, pensato per trasformare un semplice gesto di donazione in un momento di festa collettiva. Tra stand, abiti appesi, giochi e attività per i più piccoli, l’evento punta a creare un clima familiare e inclusivo, capace di coinvolgere persone di tutte le età.





Gli organizzatori sottolineano come la risposta della cittadinanza sia già molto positiva: numerose famiglie hanno iniziato a donare vestiti in buono stato, dimostrando ancora una volta la grande capacità di Palermo di mobilitarsi quando si tratta di aiutare il prossimo. “Vieni anche tu! Tante sorprese ti aspettano… Non puoi mancare!” recita la locandina ufficiale, che invita la popolazione a partecipare non solo come beneficiari, ma come protagonisti attivi della giornata.

La Prima Fiera del Vestito rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni, volontari e cittadini possa generare iniziative utili, inclusive e profondamente radicate nel tessuto sociale della città. Un evento che unisce solidarietà, dignità e comunità, portando un raggio di speranza in un periodo storico complesso.

Luogo: Villa Nazario sauro , Via Nazario sauro , 100

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