Domenica 15 giugno Palermo ospiterà l’evento finale della IV edizione del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP) con una grande festa in piazza, in attesa dell’arrivo delle fiaccole accese simbolicamente a Padova il 15 maggio durante l’inaugurazione. In quell’occasione, rappresentanti delle Cure Palliative Pediatriche provenienti da varie regioni d’Italia, insieme a volontari e operatori sanitari, hanno acceso una fiaccola ciascuno come segno di un impegno condiviso per far conoscere l’importanza delle cure palliative per i bambini. Le fiaccole hanno idealmente attraversato l’Italia durante un mese di eventi, unendo tutto il Paese in un cammino comune di informazione e sensibilizzazione. Il loro arrivo a Palermo vuole essere un gesto concreto per ribadire che tutti i bambini affetti da malattie inguaribili hanno diritto a cure adeguate.

La cerimonia di chiusura, che si terrà al Parco Piersanti Mattarella, si aprirà alle ore 17.30 con l’intervento del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che incontrerà la cittadinanza in un momento di confronto pubblico. A seguire, il pomeriggio sarà animato da attività ludiche, laboratori creativi e spettacoli per grandi e piccoli, tra cui l’attesa esibizione del Coro di voci bianche del Teatro Massimo di Palermo, diretto dal Maestro Salvatore Punturo.

Promosso dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio ETS, con il sostegno di 169 associazioni in tutta Italia – tra cui SAMOT CHILD e SAMOT – il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche è il più importante evento nazionale di sensibilizzazione sul tema. Il titolo scelto per questa edizione, “Diventa PalliATTIVO”, è un invito rivolto a tutti a diventare parte attiva nella diffusione di una corretta informazione e di una nuova cultura della cura.

Essere “PalliATTIVI” significa essere cittadini consapevoli e responsabili, in grado di comprendere il valore delle cure palliative pediatriche e promuoverne la conoscenza. Le cure palliative pediatriche migliorano la qualità della vita dei bambini con patologie gravi, offrendo supporto fisico, psicologico ed emotivo lungo tutto il percorso della malattia.

Il GCPP è reso possibile grazie all’impegno di oltre 200 volontari della rete informale “Innamorati delle CPP”, composta in gran parte da professionisti socio-sanitari attivi nel settore delle cure palliative pediatriche.

A condurre il dibattito durante l’evento sarà la giornalista siciliana Stefania Petyx, storica inviata di “Striscia la Notizia”. Interverranno, tra gli altri, Elena Castelli, segretaria generale della Fondazione Maruzza ETS, e Tania Piccione, presidente della Federazione Cure Palliative. Numerose le realtà del territorio che contribuiranno all’organizzazione dell’evento, tra cui: AVAMOT Volontari SAMOT, Associazione Amici dell’Hospice di Siracusa, LILT Palermo, Punishers MC Palermo, Simolandia Animazione, Circ’Opificio e la Fondazione Teatro Massimo.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.