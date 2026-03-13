Oggi alle ore 18.30, presso la sede di Banca Mediolanum in via Libertà 179/A a Palermo, inaugura la mostra “Madè. Corse e Piloti”, venti opere di Pippo Madè dedicate al mondo dell’automobilismo sportivo.

L’esposizione apre ufficialmente il calendario di eventi che accompagneranno l’artista verso il traguardo dei novant’anni, che compirà nel maggio 2026, con una serie di iniziative pensate per restituire al mondo dell’arte una rilettura organica della sua produzione.





La mostra non è incentrata esclusivamente sulla Targa Florio, ma affronta in modo più ampio il tema delle corse automobilistiche come fenomeno culturale, umano e simbolico. Le venti opere – realizzate con tecnica mista su carta in fibra di cotone con interventi in oro e argento a missione – raccontano piloti, pubblico, paesaggi e tensione agonistica, trasformando la velocità in metafora del tempo e della memoria.

Particolare rilievo assume un dipinto dedicato alle edizioni 1937–1940 della Targa Florio, disputate nel Parco della Favorita sotto la denominazione “Coppa Principe di Napoli – Targa Florio Circuito di Palermo”, pagina poco conosciuta della storia sportiva cittadina.





L’inaugurazione sarà affidata all’On. Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia e Presidente del Consiglio Comunale di Monreale.

La presentazione sarà a cura dello scrittore e studioso Salvatore Requirez, esperto di storia dell’automobilismo sportivo.

La mostra è curata dall’Associazione Culturale Festina Lente ed è stata promossa da Vincenzo Salvatore D’Ippolito, responsabile dell’Agenzia Banca Mediolanum di via Libertà, insieme a Loredana Sammarco, Maurizio Curiale e Walter La Marca.

La mostra sarà visitabile dal 13 marzo al 20 settembre 2026 presso la sede di Banca Mediolanum in via Libertà 179/A – Palermo, dal lunedì al venerdì su appuntamento (telefono 339 8164383).

Luogo: Banca Mediolanum, via libertà, 179/a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

