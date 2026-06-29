Il Movimento “Solidali” verrà presentato attraverso un incontro che si terrà martedì 30 giugno, con inizio alle 17, all’Hotel San Paolo di Palermo. La parte introduttiva sarà curata da Mario Cicero, sindaco di Castelbuono, e Silvia Scerrino che illustreranno, rispettivamente, i principi ispiratori del Movimento e la Carta di Castelbuono stilata il 21 febbraio scorso assieme al logo. I lavori, coordinati da Giovanni Ruvolo, dell’associazione “Futura – Costruiamo la città”, saranno strutturati in due momenti di dialogo.

Il primo sul tema “Il diritto alla buona informazione” verrà moderato da Giuseppe Vecchio, docente universitario, ed avrà come protagonisti Maria Terranova, sindaco di Termini Imerese, Domenico Venuti, già sindaco di Salemi, Ottavio Zacco, consigliere comunale a Palermo, e Marco Romano, docente universitario. Il secondo, moderato da Anna Ponente, del centro diaconale “La noce” – Istituto Valdese, prevede gli interventi di Marta Bonafoni, delegata per il Terzo settore e l’Associazionismo del Partito Democratico, Carmelo Traina, di “PattoXRestare”, Giuseppe Mattina, coordinatore del Centro studi “Don Calabria” Sicilia, e Filippo Parrino, presidente regionale di Legacoop. Le conclusioni sono affidate ad Emiliano Abramo, tra i promotori di “Solidali”, il quale ha osservato che: “Il Movimento nasce per dare forma politica a questa Sicilia. Non una politica gridata, ma esigente.





Non una politica dei favori, ma dei diritti. Non una politica che usa il dolore sociale come argomento di propaganda, ma una politica che si fa carico delle vite concrete: il lavoro che manca o che è povero, la casa che diventa privilegio, la sanità che si allontana, i giovani costretti a partire, le donne ancora troppo spesso escluse dai luoghi reali della decisione, i territori interni lasciati soli, le periferie trattate come margini e non come parte viva della Regione”.

Luogo: Hotel San Paolo, Via Messina Marine, 91, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.