La Natività con i santi Lorenzo e Francesco di Caravaggio, rubata nella piovosa notte del 17-18 ottobre 1969 da un oratorio di Palermo e stimata 20 milioni di dollari (nel 2005), resta sul podio della Top Ten Art Crimes, la classifica mondiale dei furti d’arte secondo l’FBI.

Tante le false piste e congetture sulla fine del quadro: oggetto di trattativa Stato-mafia, stendardo nei summit di Cosa nostra, scendiletto di Totò Riina, mangiato da topi e maiali in una stalla, venduto a pezzi, incendiato. Nel 2018 una nuova inchiesta della Commissione parlamentare Antimafia avrebbe individuato in un antiquario svizzero, oggi scomparso, il primo acquirente della tela: l’affare fu gestito dal boss Gaetano Badalamenti.

A Palermo l’associazione Amici dei Musei Siciliani organizza un incontro in occasione della ricorrenza del furto. Sarà presentata la terza edizione del libro “Caravaggio, la Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro” di Michele Cuppone (Campisano Editore). Il volume, il più aggiornato e completo sul tema, contiene novità sul fronte storico-artistico e della cronaca.





L’autore, in particolare, chiarisce la genesi della Natività, che Caravaggio dipinse nel 1600 dentro Palazzo Madama, dove abitava in quegli anni. Rivela, inoltre, nomi e fonti finora mai emersi dagli atti giudiziari, tra cui una lettera del 1974 che fa riferimento a ignoti ricettatori, mentre un’ampia rassegna stampa del 1969 consente di ripercorrere in presa diretta le cronache del tempo.





La presentazione di Palermo si svolge lunedì 16 ottobre alle ore 18,00 presso l’oratorio di San Lorenzo in via Immacolatella, 5. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.



Dialogano con l’autore Gioacchino Barbera, storico dell’arte e già direttore della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, e Maurizio Vitella, professore associato di Storia dell’Arte Moderna presso il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. Saluti iniziali di Bernardo Tortorici di Raffadali, Presidente Amici dei Musei Siciliani, modera Marina Turco, giornalista.





Luogo: Oratorio di San Lorenzo, via Immacolatella, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

