Un viaggio di cooperazione e di scambi nel campo dello sviluppo sociale, della cultura e dello sviluppo economico. È alla base della missione che venerdì 22 e sabato 23 novembre vedrà a Palermo una delegazione della Regione del BERE, in Costa d’Avorio, ospiti della “Rete Mediter”.

La delegazione sarà composta dall’on. Kanatè Dogomo, ex deputato, ex senatore, Presidente del Consiglio Regionale di BERE,. dall’on. Bamba Cheick Lancina, Ispettore generale, Direttore delle Risorse Umane del Ministero dell’Economia e Finanze, secondo Vicepresidente del Consiglio Regionale di BERE, e dalla responsabile dell’Ambasciata della Costa D’Avorio in Italia, Madame Clarisse Niagne. Sarà con loro Gilda Sciortino, vicepresidente dell’associazione “Mediter Italia”.

Palermo è l’unico Comune italiano, dopo Roma, scelto dai parlamentari ivoriani per stabilire contatti volti a sviluppare programmi di cooperazione, per esempio attraverso l’incontro che avranno alle 10 di venerdì 22 Novembre nella sede dell’Assemblea regionale siciliana, con i referenti dello “Sportello regionale per l’Internazionalizzazione del sistema delle imprese”. A seguire dialogheranno con la “Commissione Cultura, Formazione e Lavoro” dell’Assemblea Regionale Siciliana, rappresentata dal Presidente, on. Fabrizio Ferrara, e dall’on. Valentina Chinnici.

Alle 15 saranno a Sicindustria per ipotizzare possibili accordi e scambi tra i due Paesi con il direttore, Fabrizio Bignardelli, e il delegato all’internazionalizzazione, Nino Salerno.

Atteso il dialogo istituzionale che avranno con il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che incontreranno alle 17.30 di venerdì 22 novembre a Palazzo Palagonia.

La giornata di sabato 23 novembre impegnerà la delegazione con la conoscenza del patrimonio storico-culturale della città di Palermo e dall’incontro con alcune imprese locali del territorio.

Luogo: Palazzo dei Normanni, Piazza Parlamento, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.