Lunedì 16 settembre, con inizio alle ore 17:00, presso l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini, si è tenuta la III Edizione del prestigioso Premio Internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace, ideato e promosso da Nino Capobianco. Il premio celebra e riconosce l’impegno attivo di personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, delle scienze, dello sport e dell’informazione.

Presidente Onorario del premio è Franco Nero, premiato nell’edizione del 2023, la madrina Alessandra Canale; hanno condotto l’evento Margherita Frappa e Nino Capobianco.

Tra i premiati i 20 coautori del saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” ideato e curato dallo psicologo e criminologo palermitano Andrea Giostra che vede la collaborazione di diversi professionisti che si occupano di contrastare la violenza di genere e di 12 donne che raccontano le loro storie di vittime di relazioni problematiche e pericolose: Il Professor Girolamo Lo Verso, noto psicoterapeuta e full professor f.r. di psicoterapia presso Unipa; i giuristi avvocati Andrea Giovanni Cartella, Federica Colletta, Rosa Maria Sciortino e Luigi Spinosa; l’avvocato Francesca Romana Fragale, noto avvocato penalista romano e presidente dell’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura; la Dottoressa Viviana Canova, coordinatore-responsabile di Case Rifugio per Donne che hanno subito abusi e maltrattamenti; e le 12 donne che nel Saggio raccontano le loro terribili esperienze con narcisisti patologici: Anna Camilleri, Gabriella Canfarotta, Daniela Cavallini, Ilaria Cerioli, Bia Cusumano, Aurora d’Errico, Anna Maria Esposito, Emanuela Marra, Francesca Viola Mazzoni, Erica Muraca, Mariateresa Rotola, Valeria Tufariello.

Un nutrito gruppo di coautori del Saggio ha presenziato a Roma alla consegna del Premio al curatore Andrea Giostra, che quale motivazione recita: «Per avere ideato e scritto, insieme ad altri 19 coautori, il Saggio dal titolo “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, reso fruibile gratuitamente online a tutte le donne e a tutti i lettori; libro considerato della commissione opera di corretta informazione e di reale aiuto alle donne vittime di abusi e maltrattamenti, e di contrasto alla violenza e al femminicidio.»

Una copia del saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” è stata donata a tutti i premiati come simbolo del loro impegno a fare fronte unico nel dire no alla violenza contro le donne. Il saggio è scaricabile gratuitamente da tantissimi altri portali e pagine social che si trovano facilmente online.

L’evento, arrivato alla terza edizione, vuole essere un omaggio a San Giovanni Paolo II. Il riconoscimento, dedicato al Santo che ha fatto della pace il valore fondante dell’umanità, premia coloro che, attraverso il loro lavoro e le loro opere, contribuiscono a costruire un mondo più giusto e solidale. Il Premio Internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace è strettamente legato al progetto A.MA.MI., lanciato nel 2018 per combattere il femminicidio e ogni forma di violenza.

Le categorie premiate e i premiati:

Cinque le categorie per le quali sono stati assegnati i premi.

Arte: Simona D’ Angelo, Giusy D’Arrigo, Natalia Simonova, Elena Tomei, Dominika Zamara. Benessere, Salute e Scienza: Daniela de Feo, Gianluca Franceschini. Cultura e Informazione: Nello de Martino, Feliciana Di Spirito, Andrea Giostra, George Labrinopoulus, Maria Luisa Lo Monte, Francesco Pionati. Istituzioni: Maria Berardi, Fabio Capolei, Paolo Coscione, Margherita Frappa, Don Sergio Mercanzin, Mario de Sclavis, Alberto Di Gianfelice, Andrea Monaldi, Suor Paola, Nicola Pinto, Renata Polverini, Stefania Proietti, Fabrizio Santori, Matilde Siracusano, Pina Stabile, Valeria Toppetti. . Spettacolo e Sport: Raffaello Balzo, Maria Grazia Cucinotta, Enio Drovandi, Daniela Fazzolari, Michele Gammino, Carmela Mascio, Pascal Persiano, Valeria Pipoli, Riccardo Scamarcio, Emanuela Tittocchia, Miriana Trevisan, Benito Urgu, Massimiliano Varrese.

A ciascuno dei premiati è stata consegnata un’opera unica in edizione limitata e protetta, realizzata dallo scultore internazionale Gabriele Giardini. Una serata che è stata ricca di emozioni, arricchita dalla presenza della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Inoltre, i premiati hanno condiviso aneddoti e storie personali legate alla figura di San Giovanni Paolo II, molte delle quali, inedite e divertenti.

Scheda del saggio: Andrea Giostra e AA.VV. © Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose. Codice ISBN: 9798871147672 Casa editrice: Independently published. Genere: Saggio, pagine: 244, prima edizione dicembre 2023. L’immagine di copertina del Saggio è di Linda Randazzo, “Ciambella”, Olio su tela, 100 x 70 cm., 2018

