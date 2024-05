L’evento si terrà il 30, 31 agosto e l’1 settembre a Rosolini. Per l’occasione, organizzata anche una lotteria a premi a sostegno dell’evento.

Il tema di quest’anno sarà “emigrazione e sport” in ricordo del pugile Willie Pep, al secolo Guglielmo Papaleo, originario di Rosolini, in provincia di Siracusa, campione mondiale di boxe dei pesi piuma dal 1942 al 1951.

Il 30, 31 agosto e l’1 settembre torna la “Street Art”, l’evento che negli ultimi anni ha incantato Rosolini con le opere di street artists provenienti da tutto il mondo.

L’evento, giunto alla sua terza edizione, ha per tema quest’anno “lo sport e l’emigrazione” con la realizzazione di un grande murales dedicato al pugile Guglielmo Papaleo, conosciuto nel mondo come Willie Pep.

Classe 1922, originario di Rosolini, in provincia di Siracusa, Papaleo fu campione mondiale di boxe dei pesi piuma dal 1942 al 1951 e la sua vita sarà anche raccontata in un film biografico prodotto dalla Appian Way Production di Leonardo DiCaprio.

“Già nell’ultima edizione -spiega Carmelo Di Stefano, presidente del Comitato Street Art- abbiamo deciso di usare l’arte per diffondere la cultura e la conoscenza della storia locale, come mezzo per arrivare in modo più diretto alle giovani generazioni. Lo scorso anno, con il contributo dell’artista Ligama, abbiamo realizzato un murales dedicato alla storia di Rosario e Grazia, definiti i “Promessi Sposi di Rosolini”. Quest’anno vogliamo far conoscere la storia del pugile Willie Pep, il campione mondiale di boxe, emigrato in America da Rosolini”.

Ancora in fase di individuazione l’artista che realizzerà l’opera, così come da definire la scelta del sito che la ospiterà. A corredo dell’evento anche una iniziativa musicale di grande spessore.

Il parco Giovanni Paolo II, sarà allestito per accogliere centinai di musicisti da ogni parte della Sicilia, dell’Italia e del mondo per suonare insieme, “l’inno per i popoli di tutto il mondo”, People Have the Power di Patti Smith, una delle canzoni più semplici, più famose ma anche più potenti diventata anche icona di protesta.

Il Comitato ha promosso una lotteria a sostegno dell’organizzazione dell’evento con in palio cinque grandi premi: 1° premio una Citroen Ami Pack. Per l’acquisto dei biglietti è possibile recarsi presso la Caffetteria Garaffa, a Rosolini, in via Sipione 169. Per tutti gli aggiornamenti, è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram Street Art Rosolini.

