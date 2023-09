Tutto pronto per la quinta edizione di Polpette in Festival, evento enogastronomico di rilievo che si svolgerà da venerdì 15 a domenica 17 settembre in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania. Assoluta protagonista della manifestazione sarà ovviamente la polpetta, uno dei più famosi e apprezzati comfort food di sempre. Una pietanza antichissima, la prima traccia ufficiale delle polpette è in un ricettario del 200 a.C. della provincia di Shandong in Cina, che nei secoli è stata preparata e degustata in tutto il mondo: dalla tradizionale polpetta della domenica ai sapori più esotici e tropicali di ricette di luoghi lontani.

I comfort food sono quei cibi che fanno sentire bene, che ricordano l’infanzia o un momento felice della vita: sapori di casa, sapori in grado di far cambiare l’umore e dare il conforto di cui si ha bisogno. E le polpette rappresentano al meglio questa tipologia di cibo. Una pietanza della tradizione, preparata in tutte le famiglie, anche per la semplicità della preparazione con ingredienti alla portata di tutti, specialmente la domenica a pranzo, anche in abbinamento con la pasta.

Durante i tre giorni dell’evento, dalle ore 18 a mezzanotte inoltrata, diversi chef siciliani si diletteranno nel cucinare oltre 40 ricette di polpette diverse, il tutto accompagnato, come nelle passate edizioni, da un‘ottima selezione di birre artigianali, selezionate da Beer Sicilia, dai vini delle migliori cantine dell’Etna e dai distillati prodotti nel territorio.

Nel corso della manifestazione, prodotta dall’agenzia Scirocco e co-organizzata dal Comune di San Gregorio di Catania con il patrocino dell’Assesorato Regionale dell’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, vi saranno masterclass, cooking show, spettacoli musicali e intrattenimento per i più piccoli.

“Siamo orgogliosi – dichiarano i responsabili di Scirocco, agenzia organizzatrice dell’evento – di essere arrivati alla quinta edizione di polpette in festival, una manifestazione enogastronomica originale che mette al centro la polpetta e che in questi cinque anni ha conquistato il cuore e la pancia di tutti i catanesi e gli abitanti dell’hinterland. Anche quest’anno di polpette c’è ne saranno per tutti i gusti: innovative, tradizionali, di pesce, di carne e vegetariane. La manifestazione si svolgerà come sempre nella splendida cornice di Piazza Immacolata a San Gregorio di Catania, dove in questi anni abbiamo trovato una amministrazione comunale collaborativa e lungimirante che riconosce il valore aggiunto dei grandi eventi in termini di cultura enogastronomica e socialità, facendo di San Gregorio di Catania un riferimento alle pendici dell’Etna.”

