Un’occasione per riflettere sul legame profondo tra salute umana, animale e ambientale: è questo il cuore del convegno promosso dall’associazione I Sud del Mondo ETS, in programma venerdì 16 maggio alle ore 16.30 a Siracusa, presso il Grande Albergo Alfeo di via Nino Bixio 5.

L’incontro rappresenta un momento di confronto su uno dei temi prioritari per l’associazione, come sottolinea il presidente Pompeo Torchia: “Sarà l’occasione per ribadire, coerentemente con il nostro impegno e con il nostro modo di intendere l’associazionismo, uno dei temi prioritari de I Sud del mondo nella consapevolezza di quanto oggi l’approccio one health sia strategico per uno sviluppo della persona e del territorio in cui vive. Una interconnessione sempre più viva tra la salute umana, quella animale e una qualità elevata dell’ecosistema è elemento cruciale per un progresso reale. Si tratta di una nuova mentalità che punta a promuovere e a ottimizzare le risorse utili ad un livello generale di benessere, attraverso una collaborazione multidisciplinare”.

“In un’epoca come la nostra sempre più interconnessa – osserva Pino Galati, responsabile scientifico de I Sud del Mondo – occorre proporre temi e protocolli in grado di potenziare effettivamente la correlazione tra diverse forme di benessere e di consapevolezza. C’è un filo strettissimo tra salute umana, animale e salute dell’ambiente e, per riuscire a coniugarne gli aspetti e le opportunità, serve partecipazione e un nuovo approccio culturale. È questo l’obiettivo che ci siamo posti”.

Nel corso del convegno verranno affrontate le tematiche legate al paradigma One Health, con interventi di esperti sulle materie della sanità pubblica, della medicina veterinaria e dell’ecologia. Seguiranno inoltre interventi su etologia, pet therapy, servizio sanitario di base per la cura degli animali da compagnia.

Tra i relatori, Rossella Cutuli presidente della delegazione Siracusa associazione Balzoo, Valentina Catania vicepresidente Modavi centro cinoagnostico siracusano, Alessandra Gatto vicepresidente gruppo cinofilo siracusano, Giuseppe Lissandrello psicologo e psicoterapeuta Mindfulness.

