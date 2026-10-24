Ora legale: quanto abbiamo risparmiato nel 2026

Stanotte torna l’ora solare: alle 3 di domenica 25 ottobre le lancette vanno spostate indietro di un’ora, quindi alle 2 e si dorme un’ora in più. Le giornate però si accorciano di colpo e da domani il buio arriverà un’ora prima.

Ora solare: a che ora si spostano le lancette

Il cambio scatta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Alle 3 gli orologi tornano alle 2, e chi sarà sveglio vivrà due volte la stessa ora.

Cosa fare in pratica:

smartphone, computer e tablet: si aggiornano da soli, se data e ora automatiche sono attive;

si aggiornano da soli, se data e ora automatiche sono attive; orologi da polso, sveglie analogiche, forno e microonde: vanno regolati a mano;

vanno regolati a mano; auto: molti cruscotti non si aggiornano da soli e vanno sistemati;

molti cruscotti non si aggiornano da soli e vanno sistemati; turni di notte: chi lavora a cavallo delle 3 farà un’ora in più.

Ora legale, quanto abbiamo risparmiato nel 2026

Con il ritorno all’ora solare finiscono quasi sette mesi di ora legale, cominciata il 29 marzo. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, ripresi da LaPresse, il bilancio è questo:

energia: circa 300 milioni di kilowattora in meno, pari al fabbisogno annuo di circa 115mila famiglie;

circa 300 milioni di kilowattora in meno, pari al fabbisogno annuo di circa 115mila famiglie; spesa: oltre 90 milioni di euro risparmiati;

oltre 90 milioni di euro risparmiati; emissioni: circa 140mila tonnellate di CO2 in meno.

Il calcolo in euro si basa su un costo medio di 31,4 centesimi per kilowattora, tasse comprese, per il cliente domestico tipo in maggior tutela, secondo i dati dell’Arera.

Ora legale 2026, perché il risparmio è più alto del previsto

A marzo la stima di Terna era di circa 302 milioni di kilowattora e 80 milioni di euro. L’energia risparmiata è rimasta in linea con le previsioni. A crescere è il valore in euro, perché è aumentato il costo medio del kilowattora usato per il calcolo: 26,63 centesimi a marzo, 31,4 centesimi oggi.

Dal 2004 al 2026, sempre secondo Terna, l’ora legale ha ridotto i consumi di oltre 12,3 miliardi di kilowattora, con un risparmio per i cittadini di circa 2,4 miliardi di euro.

Ora solare, è l’ultimo cambio dell’ora?

No. La Commissione europea ha già fissato nel calendario ufficiale dei cambi d’ora le date fino al 2031. Si torna all’ora legale domenica 28 marzo 2027, e il prossimo ritorno all’ora solare è previsto per domenica 31 ottobre 2027. L’abolizione del doppio cambio è ferma da anni in sede europea: tutti i dettagli sono nella nostra guida completa al cambio dell’ora.