Il San Domenico Palace, Taormina, un Hotel Four Seasons celebra il giorno internazionale della musica e anche primo giorno d’estate, con un pezzo inedito che prende ispirazione dalla Sicilia

Il San Domenico Palace, Taormina, è stato da sempre tempio di arte in tutte le sue forme: fotografia, pittura, cinema e musica.

Numerosi sono gli ospiti da pentagramma che, nel corso della storia, hanno soggiornato qui, come il compositore e direttore d’orchestra Richard Strauss, per ben due volte, il soprano Lucia Aliberti, i Direttori d’Orchestra Claudio Abbado e Wolfgang Sawallisch, la violinista Yehudi Menuhin.

E il sipario che ha svelato il palcoscenico del San Domenico Palace, Taormina, un Hotel Four Seasons nel 2021, ha arricchito ancora di più questa lista di illustri ospiti del panorama musicale. Ma una cosa in particolare attira l’attenzione di tutti coloro che visitano, meravigliati, le aree dell’Hotel: il pianoforte a coda. Riconoscibile grazie anche alle scene della famosa serie TV “The White Lotus”, questo elegante pianoforte accompagna i momenti più emozionanti in Hotel, diventando strumento di convivialità e buon umore dell’emblematico Bar & Chiostro.

Nasce così, dal desiderio di coltivare questo prezioso heritage musicale, l’idea di celebrare il primo giorno d’estate e anche la giornata internazionale della musica, il 21 Giugno, con un nuovo artista che vive questa icona dell’ospitalità, il compositore Andrea Vanzo.

Andrea Vanzo, pluripremiato musicista e compositore cinematografico, la cui musica è sempre stata un catalizzatore, esprimendo emozioni e stati d’animo profondi soprattutto nell’affascinante mondo del cinema e del teatro, dove trova la sua dimensione artistica ideale.

Le sue composizioni evocano un’atmosfera nostalgica e avvolgente, sviluppata attraverso uno stile post-minimalista. Andrea unisce la musica classica moderna con elementi del paesaggio sonoro pop per creare un inedito e cinematico linguaggio musicale.

È in Sicilia che Andrea si lascia ammaliare dal fascino del paesaggio, traendone ispirazione compone un brano che prende il nome di Etna e lo svela in occasione della giornata internazionale della musica, in collaborazione con il San Domenico Palace, Taormina, un Hotel Four Seasons.

Etna sarà live su Instagram accompagnando i reel più poetici e presto su Youtube in versione integrale. Carico di immagini mozzafiato della Sicilia e di questo iconico Hotel, il suono e il video sono una celebrazione della destinazione, di questa isola che porta con sé colori e paesaggi fonte di ispirazione per gli artisti più eclettici.

