Catania- Cosa succede quando la fede in una causa vacilla o quando la crisi intacca le certezze più profonde? Sono domande a cui si cercherà di dare una risposta nella pièce “Il Bunker”, spettacolo inaugurale del cartellone “Sguardi”, dedicato alla nuova drammaturgia, della Compagnia Buio in Sala.



Sul palco di Teatro Bis, la sala teatrale attigua alla scuola “Buio in Sala” sede dei corsi di formazione per le arti dello spettacolo all’interno dell’istituto Leonardo Da Vinci, sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle ore 21.00, Laura Accomando, Diletta Borrello, Federica Fischetti, Manuela Grimaldi, Leonardo Monaco e Lara Torrisi autori e interpreti della messa in scena, con la supervisione alla regia di Giuseppe Bisicchia, daranno vita ad un’opera intensa e coinvolgente che promette di far riflettere il pubblico.

“Il Bunker ci trasporterà in un mondo dove le scelte estreme sono dettate da un ideale più grande- spiegano gli autori ed interpreti del testo- e si arriverà ad esplorare le zone d’ombra dell’animo umano, affrontando temi delicati come la giustizia, la moralità e la violenza”.

Attraverso le voci, i sentimenti e le passioni dei protagonisti “Il Bunker” inviterà gli spettatori ad affrontare un profondo viaggio interiore, ponendo interrogativi sulla natura del bene e del male e sulle conseguenze delle nostre azioni.

“Questa rappresentazione sarà per il pubblico- aggiunge Giuseppe Bisicchia- un’occasione imperdibile per assistere a un’opera teatrale che lascia il segno e invita alla riflessione ed è giusto sottolineare che tutte le opere presenti in cartellone sono il risultato di una selezione di testi di autori under 35 con il preciso obiettivo di osservare ed interpretare la vita con occhi nuovi dando spazio e opportunità ai giovani”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.